Intel anunță schimbări importante la nivel executiv: Șefa departamentului de produse va părăsi compania, după mai bine de trei decenii

Intel a anunțat o serie de schimbări la nivel executiv, inclusiv plecarea șefei departamentului de produse, Michelle Johnston Holthaus, într-un moment în care CEO-ul Lip-Bu Tan intensifică eforturile de redresare a producătorului american de cipuri, care se confruntă cu dificultăți, relatează Reuters.

Holthaus, care va părăsi Intel după mai bine de trei decenii, a deținut numeroase funcții de conducere, inclusiv cea de co-director executiv interimar după demiterea fostului CEO Pat Gelsinger anul trecut. Ea va rămâne consilier strategic în următoarele luni.

Reuters a scris la începutul acestui an că Tan intenționează să aducă modificări echipei de conducere a companiei, cele mai importante grupuri de dezvoltare a cipurilor raportându-i direct lui, reducând în același timp numărul de locuri de muncă pentru a eficientiza operațiunile.

Intel a anunțat luni că Kevork Kechichian s-a alăturat echipei în calitate de vicepreședinte executiv și director general al grupului de centre de date.

Veteran al industriei cipurilor, Kechichian vine de la Arm, unde a ocupat recent funcția de vicepreședinte executiv al departamentului de inginerie. El a lucrat, de asemenea, la NXP Semiconductors și Qualcomm.

Printre alte schimbări, Intel a anunțat înființarea unui nou grup central de inginerie, care va fi condus de Srinivasan Iyengar, vicepreședinte senior. În cadrul rolului său extins, Iyengar va construi o nouă afacere personalizată cu siliciu pentru a deservi o gamă largă de clienți externi.

Naga Chandrasekaran, vicepreședinte executiv și director tehnologic și operațional al Intel Foundry, își va extinde rolul pentru a include Foundry Services, în timp ce Jim Johnson a fost numit director general al grupului de calculatoare pentru clienți al Intel.

Anunțurile vin într-un moment de incertitudine pentru Intel, președintele SUA, Donald Trump, declarând luna trecută că guvernul va prelua o participație de 10% în companie. Trump a cerut, de asemenea, demisia lui Tan din cauza conflictelor de interese.