Intel anunță schimbări importante la nivel executiv: Șefa departamentului de produse va părăsi compania, după mai bine de trei decenii

Ștefan Munteanu
9 septembrie 2025
Sursa foto: JUSTIN SULLIVAN / Getty images / Profimedia
Intel a anunțat o serie de schimbări la nivel executiv, inclusiv plecarea șefei departamentului de produse, Michelle Johnston Holthaus, într-un moment în care CEO-ul Lip-Bu Tan intensifică eforturile de redresare a producătorului american de cipuri, care se confruntă cu dificultăți, relatează Reuters.

Holthaus, care va părăsi Intel după mai bine de trei decenii, a deținut numeroase funcții de conducere, inclusiv cea de co-director executiv interimar după demiterea fostului CEO Pat Gelsinger anul trecut. Ea va rămâne consilier strategic în următoarele luni.

Reuters a scris la începutul acestui an că Tan intenționează să aducă modificări echipei de conducere a companiei, cele mai importante grupuri de dezvoltare a cipurilor raportându-i direct lui, reducând în același timp numărul de locuri de muncă pentru a eficientiza operațiunile.

Intel a anunțat luni că Kevork Kechichian s-a alăturat echipei în calitate de vicepreședinte executiv și director general al grupului de centre de date.

Veteran al industriei cipurilor, Kechichian vine de la Arm, unde a ocupat recent funcția de vicepreședinte executiv al departamentului de inginerie. El a lucrat, de asemenea, la NXP Semiconductors și Qualcomm.

Printre alte schimbări, Intel a anunțat înființarea unui nou grup central de inginerie, care va fi condus de Srinivasan Iyengar, vicepreședinte senior. În cadrul rolului său extins, Iyengar va construi o nouă afacere personalizată cu siliciu pentru a deservi o gamă largă de clienți externi.

Naga Chandrasekaran, vicepreședinte executiv și director tehnologic și operațional al Intel Foundry, își va extinde rolul pentru a include Foundry Services, în timp ce Jim Johnson a fost numit director general al grupului de calculatoare pentru clienți al Intel.

Anunțurile vin într-un moment de incertitudine pentru Intel, președintele SUA, Donald Trump, declarând luna trecută că guvernul va prelua o participație de 10% în companie. Trump a cerut, de asemenea, demisia lui Tan din cauza conflictelor de interese.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

