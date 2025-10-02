dark
Reuters: OpenAI atinge o valoare de 500 de miliarde de dolari, după vânzarea de acțiuni către un consorțiu de investitori, condus de SoftBank

Ștefan Munteanu
2 octombrie 2025
Sam Altman Open AI
Credit foto: Rokas Tenys | Dreamstime.com
OpenAI, compania din spatele ChatGPT, a atins o valoare de 500 de miliarde de dolari, în urma unei tranzacții în care foști și actuali angajați au vândut acțiuni în valoare de aproximativ 6,6 miliarde de dolari, a declarat joi pentru Reuters o sursă familiarizată cu acest subiect.

Aceasta reprezintă o creștere față de valoarea actuală de 300 de miliarde de dolari, subliniind câștigurile rapide ale OpenAI atât în ceea ce privește utilizatorii, cât și veniturile.

Ca parte a tranzacției, angajații OpenAI au vândut acțiuni unui consorțiu de investitori, printre care Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX din Abu Dhabi și T. Rowe Price, potrivit sursei, care a vorbit sub condiția anonimatului, deoarece nu era autorizată să vorbească cu mass-media.

Compania a autorizat vânzarea de acțiuni în valoare de peste 10 miliarde de dolari pe piața secundară, a adăugat sursa.

Vânzarea de acțiuni se adaugă investiției anterioare a SoftBank în runda de finanțare primară de 40 de miliarde de dolari a OpenAI.

Compania a generat venituri de aproximativ 4,3 miliarde de dolari în prima jumătate a anului 2025, cu aproximativ 16% mai mult decât a generat în tot anul trecut, a raportat The Information la începutul acestei săptămâni.

Vânzarea are loc într-un moment în care giganții tehnologici concurează agresiv pentru talente în domeniul IA, oferind pachete de compensare lucrative, investește în mod notabil miliarde în Scale AI și l-a angajat pe CEO-ul său în vârstă de 28 de ani, Alexandr Wang, pentru a conduce noua sa unitate de super-inteligență.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

