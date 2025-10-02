Reuters: OpenAI atinge o valoare de 500 de miliarde de dolari, după vânzarea de acțiuni către un consorțiu de investitori, condus de SoftBank

OpenAI, compania din spatele ChatGPT, a atins o valoare de 500 de miliarde de dolari, în urma unei tranzacții în care foști și actuali angajați au vândut acțiuni în valoare de aproximativ 6,6 miliarde de dolari, a declarat joi pentru Reuters o sursă familiarizată cu acest subiect.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Aceasta reprezintă o creștere față de valoarea actuală de 300 de miliarde de dolari, subliniind câștigurile rapide ale OpenAI atât în ceea ce privește utilizatorii, cât și veniturile.

Ca parte a tranzacției, angajații OpenAI au vândut acțiuni unui consorțiu de investitori, printre care Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX din Abu Dhabi și T. Rowe Price, potrivit sursei, care a vorbit sub condiția anonimatului, deoarece nu era autorizată să vorbească cu mass-media.

Compania a autorizat vânzarea de acțiuni în valoare de peste 10 miliarde de dolari pe piața secundară, a adăugat sursa.

Vânzarea de acțiuni se adaugă investiției anterioare a SoftBank în runda de finanțare primară de 40 de miliarde de dolari a OpenAI.

Compania a generat venituri de aproximativ 4,3 miliarde de dolari în prima jumătate a anului 2025, cu aproximativ 16% mai mult decât a generat în tot anul trecut, a raportat The Information la începutul acestei săptămâni.

Vânzarea are loc într-un moment în care giganții tehnologici concurează agresiv pentru talente în domeniul IA, oferind pachete de compensare lucrative, investește în mod notabil miliarde în Scale AI și l-a angajat pe CEO-ul său în vârstă de 28 de ani, Alexandr Wang, pentru a conduce noua sa unitate de super-inteligență.