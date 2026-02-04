Comisia Europeană avertizează că UE trebuie să păstreze controlul asupra tehnologiilor cheie

Uniunea Europeană trebuie să își mențină controlul asupra tehnologiilor esențiale care susțin economia regională, în contextul în care dependența de giganții tehnologici din afara blocului comunitar devine tot mai riscantă.

Avertismentul a fost lansat de comisarul european pentru servicii financiare și uniunea economiilor și investițiilor, Maria Luís Albuquerque, în cadrul unei conferințe desfășurate la Bruxelles, potrivit Reuters.

Declarațiile vin pe fondul accentuării dezbaterii privind „suveranitatea digitală” a Europei, concept care reflectă îngrijorările tot mai mari legate de dependența companiilor europene de furnizori tehnologici americani, într-un context geopolitic marcat de tendințe izolaționiste și de incertitudini economice.

„Europa trebuie să păstreze controlul asupra tehnologiilor cheie care susțin și stimulează economiile noastre”, a declarat Albuquerque, subliniind importanța consolidării capacităților tehnologice proprii ale Uniunii Europene, în special în sectoarele critice pentru funcționarea economiei.

Mesajul a fost susținut și de reprezentanți ai băncilor centrale europene. La același eveniment, un oficial al Băncii Centrale a Țărilor de Jos a atras atenția asupra vulnerabilităților create de dependența excesivă de furnizori tehnologici din afara Europei, în special în domeniul serviciilor de cloud computing.

Steven Maijoor, președintele departamentului de supervizare al băncii centrale olandeze, a avertizat că instituțiile financiare europene sunt expuse unui risc crescut de atacuri cibernetice din cauza concentrării serviciilor critice în mâinile unui număr redus de furnizori de cloud. Deși a recunoscut că unele companii încep să își diversifice portofoliul de furnizori, Maijoor a subliniat că vulnerabilitățile structurale persistă.

„Este incontestabil că punctele slabe din sistemul financiar european au alimentat, în ultimii ani, atacurile cibernetice”, a declarat acesta, făcând referire atât la riscurile de securitate cibernetică, cât și la deteriorarea unor „relații globale îndelungate”, fără a menționa explicit anumite state.

Îngrijorările nu sunt noi. În noiembrie, Banca Centrală Europeană avertiza că tensiunile geopolitice și perturbările tehnologice se numără printre principalele riscuri cu care se confruntă sectorul bancar european, într-un mediu economic tot mai volatil.

În acest context, autoritățile de reglementare din Uniunea Europeană au desemnat recent 19 companii tehnologice drept furnizori critici terți de servicii IT pentru industria financiară a blocului comunitar. Printre acestea se numără giganți globali precum Amazon Web Services, Google Cloud și Microsoft, decizie care reflectă atât importanța strategică a acestor companii, cât și nivelul de dependență al sistemului financiar european față de infrastructura lor.