Google, deținută de Alphabet, a renunțat vineri la plângerea antitrust împotriva rivalului Microsoft privind practicile de cloud computing, la o săptămână după ce autoritățile de reglementare din UE au lansat o anchetă pentru a stabili dacă Microsoft ar trebui să fie supusă unor reguli menite să îi limiteze puterea în acest sector, relatează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Anul trecut, Google a înaintat plângerea către Comisia Europeană, susținând că practicile anticoncurențiale ale Microsoft au blocat clienții în platforma cloud Azure a Microsoft.

Amazon conduce piața de cloud computing cu o cotă de 30%, urmată de Microsoft cu 20% și Google cu 13%.

„Astăzi, retragem plângerea (împotriva Microsoft) în lumina anunțului recent că CE va evalua practicile problematice care afectează sectorul cloud în cadrul unui proces separat”, a declarat Giorgia Abeltino, șefa departamentului de afaceri guvernamentale și politici publice pentru Google Cloud Europe, într-o postare pe blog.

„Continuăm să colaborăm cu factorii de decizie, clienții și autoritățile de reglementare din UE, Marea Britanie și din alte părți pentru a promova libertatea de alegere și deschiderea pe piața cloud”, a spus ea.

Comisia, care acționează în calitate de autoritate de concurență a UE, investighează dacă anumite caracteristici ale sectorului cloud pot consolida puterea de piață a Microsoft Azure și Amazon Web Services.

Ancheta, care urmează să se încheie în termen de un an, ar putea duce la desemnarea ambelor servicii ca „gatekeepers” în conformitate cu Legea piețelor digitale a UE, supuse unei liste de obligații și interdicții menite să deschidă piețele concurenților și să ofere utilizatorilor mai multe opțiuni.