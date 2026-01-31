Iași, al treilea oraș ca mărime din România, atrage atenția ca centru în creștere pentru sectorul tehnologic și pentru tinerii profesioniști, notează publicația Monocle.

Centrul orașului de aproximativ 400.000 de locuitori combină clădiri istorice cu proiecte moderne de dezvoltare, precum Palas Campus, un parc de afaceri finalizat în 2022, cu 60.000 mp de spații de birouri. Printre chiriași se numără Amazon și Microsoft, iar Iulius, compania care a dezvoltat proiectul, a obținut recent un împrumut de 80 de milioane de euro pentru remodelarea Palas, proiectată de firma Foster + Partners.

Potrivit Ralucăi Munteanu, manager de dezvoltare la Iulius, prețul unei proprietăți în apropierea centrului de afaceri depășește 500.000 de euro. Iași a înregistrat, din 2010, o creștere economică medie de aproximativ 5% pe an, fiind unul dintre orașele europene cu cea mai rapidă dezvoltare, alături de Dublin și Valetta.

Hub tehnologic și educație

Orașul a devenit un centru tehnologic după aderarea României la UE în 2007. Deși nu era competitiv industrial, Iași oferă capital uman calificat și costuri reduse, atrăgând companii de tehnologie precum Oracle, Accenture, Amazon și firme locale precum Bitdefender. Aceste companii colaborează activ cu universitățile locale, oferind cursuri și programe specializate.

În Iași există și start-up-uri locale, cum este Adservio, companie de tehnologie educațională fondată acum 17 ani, cu 1,5 milioane de utilizatori și venituri anuale de 4 milioane de euro. Concedierile recente din multinaționalele din oraș au oferit oportunități pentru companiile mici să recruteze personal calificat.

Iași dispune de infrastructură, inclusiv un aeroport cu zboruri către mai multe destinații internaționale și o rețea de tramvaie. Orașul găzduiește evenimente culturale și sportive, precum FILIT și turneul Iași Open, și a fost recunoscut drept Oraș Creativ UNESCO pentru Literatură în 2023.

Costul vieții mai scăzut și salariile competitive în sectorul tehnologic contribuie la retenția tinerilor talentați, reducând rata emigrației în rândul absolvenților.

Proiectele imobiliare și dezvoltarea Palas Campus reflectă încrederea investitorilor în creșterea continuă a Iașiului ca centru tehnologic și urban. Raluca Munteanu subliniază că finalizarea principalelor proiecte este planificată în următorii trei ani.