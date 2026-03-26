Compania chineză Xiaomi Corp. a raportat o scădere semnificativă a profitului ajustat în al patrulea trimestru al anului 2025, marcând prima contracție trimestrială a câștigurilor din ultimii trei ani, în contextul presiunilor exercitate de creșterea costurilor componentelor și intensificarea competiției pe piață, relatează Reuters.

Potrivit documentelor financiare publicate de companie, profitul net ajustat pentru perioada încheiată la 31 decembrie a scăzut cu 23,7% față de aceeași perioadă a anului anterior, până la 6,3 miliarde de yuani (aproximativ 915 milioane USD). Această valoare a depășit estimările medii ale analiștilor, plasate la circa 5,7 miliarde de yuani. Veniturile trimestriale ale grupului au totalizat 116,9 miliarde de yuani, ușor peste așteptările pieței.

La nivel anual, însă, rezultatele financiare ale Xiaomi au rămas pozitive: profitul total pentru întregul an 2025 a urcat cu aproximativ 44%, la 39,2 miliarde de yuani, susținut de o creștere de 25% a veniturilor, potrivit raportului.

Conducerea companiei a subliniat că costurile ridicate pentru cipurile de memorie — un component cheie în producția de smartphone‑uri — au afectat marjele de profit. Președintele Xiaomi a avertizat că, pe termen lung, presiunile de cost ar putea duce la creșteri de prețuri ale produselor dacă situația actuală persistă.

Segmentul de vehicule electrice al Xiaomi a înregistrat, însă, progrese notabile: livrările de autoturisme electrice în 2025 au depășit ținta stabilită de 350.000 de unități, iar divizia „EV și alte inițiative” a generat venituri de peste 106 miliarde de yuani, obținând totodată primul profit operațional anual.

În trimestrul patru, Xiaomi a livrat 145.115 vehicule electrice, o creștere de peste 33% față de trimestrul anterior. În schimb, volumul global de livrări de smartphone‑uri a fost de 165,2 milioane de unități, sub obiectivul de 180 de milioane stabilit pentru anul trecut.

Compania a menționat totodată că piața smartphone‑urilor din China s‑a contractat cu aproximativ 4% în primele luni ale anului 2026, pe fondul cererii slabe și al prețurilor mai mari la memoria de stocare, influențate de cererea puternică din partea centrelor de date AI.