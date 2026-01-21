Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) dorește modernizarea sistemului SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entries), proiect pentru care instituția este dispusă să plătească 25,5 milioane de lei, potrivit unui anunț publicat pe platforma de achiziții publice SEAP.

IGPR urmărește prin acest proiect o modernizare radicală a întregii arhitecturi informatice care susține fluxul de date dintre România și restul statelor membre din spațiul Schengen. Obiectivul principal este înlocuirea echipamentelor hardware care au depășit durata normală de funcționare cu tehnologii de ultimă generație, capabile să proceseze volume mult mai mari de informații într-un timp mult mai scurt.

Această actualizare tehnologică presupune instalarea unor servere de înaltă performanță și a unor sisteme de stocare ultra-rapide care să permită gestionarea noilor tipuri de date introduse recent la nivel european, precum amprentele digitale, imaginile faciale și profilurile ADN. Pe lângă performanța brută, IGPR pune un accent deosebit pe disponibilitatea continuă a serviciului și implementează soluții de rezervă care să prevină orice întrerupere a fluxului de date, lucru esențial în munca operativă a polițiștilor din teren care depind de interogările în timp real.

Din punct de vedere legislativ și operațional, proiectul aliniază infrastructura națională la noile regulamente ale Sistemului de Informații Schengen, cunoscut sub numele de SIS Recast. Acest lucru înseamnă că noua infrastructură va fi capabilă să suporte funcționalități complexe, cum ar fi semnalările preventive pentru persoanele vulnerabile sau categoriile noi de obiecte urmărite.

În final, investiția urmărește nu doar securizarea frontierelor, ci și creșterea vitezei de reacție a autorităților române în cadrul cooperării judiciare și polițienești internaționale.