India aprobă proiecte în domeniul componentelor electronice / Valoarea totală este de 4,6 miliarde de dolari

Redacția TechRider
4 ianuarie 2026
Explozia cipurilor AI declanșează o penurie de materiale pentru producția de procesoare - cererea uriașă a TSMC va provoca întreruperi în aprovizionarea cu controlere flash NAND și SSD-uri
Sursa imagine: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd
India a aprobat proiecte în valoare de 418,63 miliarde de rupii, echivalentul a 4,64 miliarde de dolari, din partea unei serii de companii pentru a stimula producția internă de componente electronice în cadrul unui program de stimulare, a anunțat ministerul IT al țării, citat de Reuters.

Marile companii globale Samsung Electronics, Tata Electronics și Foxconn se numără printre companiile ale căror proiecte au fost aprobate pentru a primi subvenții guvernamentale în cadrul Programului de producție de componente electronice, care are o cheltuială de 229,19 miliarde de rupii. Proiectele includ producția de carcase pentru telefoane mobile, subansambluri pentru camere foto și alte componente.

India a intensificat eforturile de stimulare a producției de electronice, lansând o serie de programe de stimulare pentru a atrage investitori globali și interni, a extinde capacitatea de producție locală, a reduce dependența de importuri și a consolida lanțurile de aprovizionare în mai multe sectoare.

Sectorul de producție electronică din India a produs bunuri în valoare de 125 de miliarde de dolari în anul care s-a încheiat în martie 2025. Guvernul speră să crească această sumă la 500 de miliarde de dolari până în anul fiscal 2031.

Proiectele aprobate vineri sunt răspândite în opt state și se preconizează că vor produce piese în valoare de 2,58 trilioane de rupii, sau puțin peste 28,6 miliarde de dolari, angajând aproximativ 34.000 de persoane, potrivit ministerului IT.

