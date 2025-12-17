Industria IT încheie anul 2025 sub un semn de reset major, susține o companie românească de software. Potrivit unui comunicat de presă al OVES Enterprise, transmis către TechRider.ro, compania susține că anul a fost marcat de ajustări de bugete, dar și de o schimbare a modului în care firmele decid ce proiecte sunt continuate sau nu.

Doar 5,2% din companiile românești folosesc AI

În 2025, deciziile de investiție în IT s-au mutat de la volum la relevanță. Proiectele generale, fără impact clar asupra funcționării sau securității organizațiilor, au fost eliminate treptat, iar bugetele rămase au fost direcționate către un număr limitat de inițiative considerate esențiale, cu cerințe ridicate de stabilitate, control și livrare.

Deși inteligența artificială a dominat discursul public în 2025, datele oficiale indică o adopție reală mult mai modestă. Conform unui studiu al Eurostat, aproximativ 20% dintre companiile din Uniunea Europeană cu peste 10 angajați utilizează tehnologii AI, în timp ce România se situează la 5,2%, cu cea mai scăzută rată din UE.

Dacă sunt excluse utilizările de bază, precum instrumentele conversaționale, ponderea companiilor care implementează soluții avansate de AI sau agentic AI este și mai redusă. În 2025, piața a început să facă o distincție clară între declarațiile de intenție și capacitatea reală de a livra și opera astfel de tehnologii în producție, mai ales în medii cu cerințe ridicate de securitate.

Ce proiecte atrag cele mai mari bugete

Proiectele cu miză strategică atrag cele mai mari buegte. OVES susține că Inteligența artificială aplicată, securitatea cibernetică și zona de defence se conturează ca fiind direcții stabile de investiții. Sunt „piețe de produs, cu bariere ridicate de intrare, procese complexe de achiziție și cerințe stricte privind calotatea, auditabilitatea și siguranța software-ului”.

„Dacă privim 2025 ca un bilanț al industriei IT, vedem o piață mult mai exigentă, în care proiectele de volum au fost eliminate, iar bugetele s-au concentrat pe inițiative cu miză reală. Tehnologia a devenit un element critic pentru siguranță, control și continuitate, iar acest lucru schimbă fundamental modul în care sunt construite și livrate proiectele”, spune Mihai Filip, CEO-ul OVES Enterprise.

În perspectiva anului 2026, outsourcing-ul rămâne relevant doar pentru proiecte complexe, care integrează tehnologii avansate, AI și o componentă solidă de consultanță, suport și training. Iar companiile care nu își adaptează structura și competențele la această realitate riscă să iasă din piață.