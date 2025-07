Justiția din SUA respinge cererea Huawei de a elimina acuzațiile că a încercat să fure secrete tech de la rivali americani și că a indus în eroare băncile legat de activitatea sa în Iran

Un judecător american a respins cererea Huawei Technologies de a retrage cea mai mare parte a unei acuzații federale care acuză compania chineză de telecomunicații că a încercat să fure secrete tehnologice de la rivalii americani și că a indus în eroare băncile cu privire la activitatea sa în Iran, relatează Reuters.

Într-o decizie de 52 de pagini, judecătoarea districtuală americană Ann Donnelly din Brooklyn a considerat suficiente acuzațiile din rechizitoriul cu 16 capete de acuzare potrivit cărora Huawei s-a angajat în acțiuni înșelătoare pentru a-și extinde marca, a furat secrete comerciale de la șase companii și a comis fraude bancare.

Acuzațiile privind Iranul au pornit de la presupusul control al Huawei asupra Skycom, o companie din Hong Kong care făcea afaceri în această țară.

Donnelly a declarat că procurorii au susținut în mod convingător că Skycom „a funcționat ca filială iraniană a Huawei și, în cele din urmă, a beneficiat, într-un mod indirect”, de transferuri de bani de peste 100 de milioane de dolari prin sistemul financiar american.

Huawei a pledat nevinovat și a încercat să respingă 13 din cele 16 capete de acuzare, numindu-se „o țintă a procuraturii în căutarea unei infracțiuni”.

Un proces este programat pentru 4 mai 2026 și ar putea dura mai multe luni.

Cazul penal a început în timpul primului mandat al președintelui american Donald Trump în 2018, în același an în care Departamentul de Justiție a lansat „China Initiative” pentru a aborda presupusul furt de proprietate intelectuală al Beijingului.

Directorul financiar al Huawei, Meng Wanzhou, al cărei tată a fondat compania, a fost acuzată și a fost reținută în Canada timp de aproape trei ani înainte de a i se permite să se întoarcă în China. Acuzațiile împotriva ei au fost respinse în 2022.

În 2022, administrația președintelui Joe Biden a eliminat „China Initiative”, după ce criticii au afirmat că aceasta echivala cu profilarea rasială și a provocat o teamă care a frânat cercetarea științifică.

Cu sediul în Shenzhen, Huawei operează în peste 170 de țări și are aproximativ 208.000 de angajați.

Guvernul SUA a restricționat accesul Huawei la tehnologia americană din 2019, invocând preocupări legate de securitatea națională. Huawei neagă că reprezintă o amenințare.

Cazul este U.S. v. Huawei Technologies Co et al, U.S. District Court, Eastern District of New York, nr. 18-cr-00457.