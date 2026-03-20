Companiile europene care importă semiconductori din Asia se confruntă cu întârzieri în livrări și costuri mai ridicate de transport, pe fondul perturbărilor generate de conflictul din Iran asupra rutelor aeriene de marfă, potrivit unei analize CNBC, care citează surse din industrie.

Conflictul, început pe 28 februarie, a afectat semnificativ infrastructura de transport din regiune, inclusiv aeroporturi și rute comerciale esențiale.

În consecință, capacitatea globală de transport aerian de marfă a scăzut cu aproximativ 9% față de nivelurile anterioare, arată datele companiei de logistică DSV.

Pentru companiile europene, efectele sunt directe: livrările de cipuri întârzie, iar costurile cresc.

În unele cazuri, producătorii au început să apeleze la stocurile existente sau să reducă volumele importate, în funcție de presiunea costurilor logistice.

„În următoarele săptămâni, nivelurile stocurilor vor scădea, în speranța că costurile logistice se vor normaliza”, a declarat Stefan Krikken, responsabil de transport aerian în cadrul DSV, referindu-se inclusiv la producătorii auto europeni.

Semiconductorii sunt componente esențiale pentru o gamă largă de industrii, de la electronice și centre de date până la sectorul auto.

Multe companii europene depind de importuri din Asia, în special din hub-uri precum China sau Taiwan.

Pe fondul restricțiilor de transport, tot mai multe companii aleg să suporte costurile suplimentare pentru a menține continuitatea aprovizionării.

De exemplu, furnizorul auto german ZF Friedrichshafen a confirmat că livrările continuă, dar la costuri mai ridicate.

Problemele sunt amplificate de modificarea rutelor de zbor. Multe aeronave cargo evită spațiul aerian din Orientul Mijlociu și sunt nevoite să zboare direct pe distanțe mai lungi, ceea ce reduce capacitatea de încărcare din cauza necesarului suplimentar de combustibil. Acesta reprezintă deja aproximativ jumătate din costurile operaționale ale companiilor aeriene.

În acest context, companiile care transportă produse de valoare ridicată, precum cipurile avansate, preferă să absoarbă costurile suplimentare.

În schimb, importatorii de produse mai ieftine tind să amâne comenzile și să utilizeze stocurile existente, în așteptarea unei eventuale stabilizări a pieței.

Deși importurile de semiconductori nu au scăzut semnificativ până în prezent, presiunea asupra lanțurilor de aprovizionare este în creștere, iar evoluția conflictului din regiune ar putea influența în continuare disponibilitatea și prețurile acestor componente esențiale.