Livrările de iPhone sunt în picaj în Statele Unite / Scădere de 11% pe piața locală / Samsung este în creștere, cu peste 35%

Vânzările de smartphone-uri au crescut în Statele Unite ale Americii, deși marginal (+1%). Cu toate acestea, vânzările Apple au scăzut cu 11% pe piața locală, iar competitorul său, Samsung, s-a bucurat de o creștere majoră, de 38% în plus pentru gama de telefoane Galaxy, anunță compania de cercetare Canalys.

Pierderea Apple, câștigul sud-coreenilor

Apple a avut un prim trimestru excelent, livrând mai multe iPhone-uri ca niciodată și conducând piața globală de telefoane inteligente. Au existat mai multe motive pentru această creștere, unul dintre ele fiind lansarea modelului mai ieftin de iPhone 16, 16e.

În al doilea trimestru al acestui an, livrările de iPhone au scăzut cu 11% de la an la an, cu 13,3 milioane de unități către clienți. Totuși, Samsung se bucură de o creștere de 38% anual, cu 8,3 milioane de smartphone-uri livrate către clienți. Și Motorola se bucură de o ascensiune ușoară, de 2%. Totuși, Apple rămâne lider în vânzările de smartphone-uri.

Producător Livări în Q2 2025 (milioane unități) Livrări în Q2 2024 (milioane unități) Creștere anuală Apple 13,3 14,9 -11% Samsung 8,3 6,0 +38% Motorola 3,2 3,1 +2% Google 0,8 0,7 +13% TCL 0,7 1,0 -23% Alții 0,7 1,0 -34% Sursa: Canalys Smartphone Horizon Service, iulie 2025

India devine noua China pentru producătorii de smartphone-uri

Cota de piață a modelelor asamblate în China a scăzut de la 61%, în primul trimestru al anului 2024, la 25%, în Q1 din 2025. Cea mai mare parte a acestui declin a fost preluată de India, volumul total de smartphone-uri „Made in India” crescând cu 240% de la an la an și reprezentând acum 44% din smartphone-urile importate în SUA.

Sanyam Chaurasia, analist la Canalys, spune că Apple a aplicat strategia „China Plus One”, și „a optat să dedice cea mai mare parte a capacității sale de export din India pentru a aproviziona piața americană până în 2025. Apple a început să producă și să asambleze modele Pro ale seriei iPhone 16 în India, dar este încă dependentă de bazele de producție stabilite în China pentru aprovizionarea la scară largă necesară pentru modelele Pro din SUA”, spune analistul.