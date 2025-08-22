Mark Zuckerberg trece Meta pe „modul start-up” / Își pune baza în eforturile echipelor mici și cu multe talente pentru dezvoltarea inteligenței artificiale

Meta a anunțat o reorganizare majoră a diviziei sale de inteligență artificială, după ce CEO-ul Mark Zuckerberg a transmis că adoptă o strategie de tip „mod start-up”. Conform Business Insider, noul plan presupune formarea de echipe mici, cu densitate mare de talent, pentru a accelera progresul în domeniul AI.

Echipe mici și talentate pentru rezultate mari și rapide

Zuckerberg a explicat că unele dintre cele mai promițătoare startup-uri AI au obținut rezultate semnificative cu doar trei până la cinci persoane. Din acest motiv, Meta restructurează proiectele interne pentru a favoriza grupuri compacte de experți, în locul echipelor extinse și ierarhizate.

Schimbarea include lansarea Meta Superintelligence Labs (MSL), o divizie care va integra toate inițiativele majore de AI ale companiei. MSL va combina cercetarea fundamentală, dezvoltarea de produse, infrastructura tehnică și un laborator dedicat modelelor de frontieră, cu obiectivul declarat fiind accelerarea dezvoltării către sisteme de superinteligență. Unitatea reprezintă o fracțiune din forța de muncă totală a Meta de peste 70.000 de angajați. Mulți dintre membrii săi, inclusiv liderul său, Alexandr Wang, au fost angajați de la startup-uri de AI.

„Am devenit un pic mai convins de capacitatea echipelor mici, pline de talente, de a fi configurația optimă pentru a conduce cercetarea de frontieră”, a declarat Mark Zuckerberg în cadrul ultimului apel privind rezultatele Meta.

Pentru susținerea noii strategii, Meta a făcut investiții semnificative. Compania a cumpărat o participație de 49% din Scale AI pentru 14,3 miliarde de dolari, iar fondatorul Alexandr Wang a fost numit Chief AI Officer în cadrul MSL. În paralel, Meta a oferit pachete financiare de până la 100 de milioane de dolari pentru a atrage cercetători de top din industrie.

Nu doar companiile big tech merg pe modelul start-up

Kashish Gupta, cofondator al Hightouch, un startup de marketing AI din San Francisco evaluat la începutul acestui an la 1,2 miliarde de dolari, susține cu tărie abordarea echipelor mici. Hightouch a strâns peste 132 de milioane de dolari, evitând în același timp să-și mărească masiv numărul de angajați, cu un total de aproximativ 55 de ingineri, a declarat Gupta. Start-up-ul se așteaptă ca inginerii să fie independenți și să construiască produse fără a avea nevoie de micromanagement din partea șefilor lor.

Acest trend este alimentat de dorința companiilor să fie lideri în AI, dar acest model nu garantează succesul. Echipele mici cu atribuții largi se pot confrunta cu provocări uriașe. Unul dintre motive este acela că un grup care reprezintă un punct mic pe o organigramă întinsă ar putea fi încă responsabil față de echipele juridice, de resurse umane și de recrutare ale companiei, a declarat Elliott Parker, CEO al Alloy Partners, care ajută marile corporații să creeze start-up-uri.

Ar putea exista, de asemenea, provocări legate de potențiala suprapunere, atunci când mai multe echipe mici ajung să facă același lucru. Google a comparat această problemă cu „mucegaiul de noroi”, în timp ce Meta și-a reorganizat deja de mai multe ori divizia AI, dizolvând două unități numai în ultimele patru luni.