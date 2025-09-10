Windows 11, absolvit de acuzațiile privind distrugerea SSD-urilor / Adevăratul vinovat: firmware-ul defectuos

Cazul curios al defectării SSD-urilor, după patch-ul de securitate Microsoft din august pentru Windows, a luat din nou o întorsătură neașteptată și se pare ca saga update-ului se apropie de sfârșit.

Luna trecută, s-a raportat că actualizarea Microsoft din august pentru Windows 11 provoca defectări ciudate ale SSD-urilor. Utilizatorii au susținut că unitățile lor dispăreau după transferuri de fișiere de mari dimensiuni, unele sisteme fiind incapabile să se recupereze chiar și după o repornire, potrivit TomsHardware.

Presupusele actualizări „distrugătoare de SSD-uri”, KB5063878 și KB5062660 pentru Windows 11 24H2, au fost lansate în august. După instalarea acestora, un număr nespecificat de utilizatori au raportat blocări ale sistemului în timpul transferurilor de fișiere mari. Acuzațiile au fost îndreptate rapid către Microsoft, o reacție de înțeles având în vedere istoricul companiei în ceea ce privește patch-urile problematice.

Cu toate acestea, Microsoft și partenerii săi de hardware nu au reușit să reproducă problema în propriile medii de laborator. Phison, un producător taiwanez de controlere de memorie flash NAND și unul dintre potențialii vinovați, a efectuat peste 4.500 de ore de testare și benchmarking fără a detecta niciun bug.

Ca răspuns, Phison a emis o declarație după ce a efectuat cele 4.500 de ore de testare, susținând că nu a reușit să reproducă defecțiunile raportate. Compania a sugerat că problemele termice ar putea fi un factor contribuitor și a recomandat chiar utilizatorilor să folosească radiatoare pentru a evita supraîncălzirea în timpul sarcinilor de lucru intense.

Microsoft a intervenit ulterior, negând cu fermitate că actualizarea din august ar fi responsabilă pentru problemele de stocare. Compania a declarat că investigația sa nu a arătat nicio legătură între patch-ul de securitate și defecțiunile SSD, respingând teoria că actualizarea ar fi introdus o eroare critică. Acest lucru nu i-a împiedicat pe mulți oameni, inclusiv pe YouTuberi proeminenți, să dea vina pe Microsoft pentru problemele SSD. Totuși, acest lucru nu este deloc surprinzător, având în vedere istoricul Microsoft în ceea ce privește actualizările haotice ale Windows.

Cu toate acestea, cauza principală a acestei probleme a fost identificată. Cel puțin de data aceasta, patch-urile Microsoft nu sunt de vină pentru că au făcut viața utilizatorilor de PC-uri mai mizerabilă.

O nouă întorsătură în poveste a apărut în weekend, când PCDIY!, un grup de entuziaști de hardware din China, și-a împărtășit concluziile pe Facebook.

Potrivit grupului chinez de pe Facebook, cauza principală a problemei provine de la firmware-ul de testare pre-lansare de pe anumite SSD-uri, care ar fi putut fi declanșat de actualizările Windows 11.

Grupul a testat trei SSD-uri diferite de 2 TB de la Corsair, Quanta și Apacer – toate construite în jurul aceluiași controler Phison PS5026-E26-52.

Rezultatele lor au confirmat ceea ce Phison, Microsoft și alți furnizori observaseră deja în cadrul testelor controlate: SSD-urile nu se defectau, chiar și în condiții de încărcare intensă și susținută.

Potrivit PCDIY!, Phison a trimis chiar patru ingineri pentru a ajuta la investigație. Această colaborare a dezvăluit un indiciu crucial: unitățile Corsair și Quanta funcționau cu o versiune de firmware neterminată, pre-lansare, care nu era destinată utilizării comerciale.

Grupul a speculat (iar Phison a confirmat ulterior) că acest firmware timpuriu era adevărata cauză a instabilității. Spre deosebire de firmware-ul finalizat livrat pe unitățile de vânzare cu amănuntul, varianta de previzualizare tehnică provoca blocări sub stres. Pentru a demonstra acest lucru, Phison a rulat aceleași teste de stres (scrieri susținute de la 100 GB la 1 TB) pe modele SSD disponibile pentru consumatori și nu a raportat niciun eșec sau blocare.

Deoarece producătorii de SSD-uri care utilizează controlere Phison le achiziționează direct de la furnizorul original și le livrează în vrac cu instrumente de producție în serie, versiunile care ajung la consumatori ar trebui să ruleze deja firmware-ul oficial. Acest firmware oficial a fost testat și verificat în întregime și nu prezintă anomaliile întâlnite uneori în versiunile de inginerie.

Ce înseamnă toate acestea? Dacă utilizați un SSD care dispare după instalarea actualizării Windows 11 din august 2025, ar trebui să actualizați firmware-ul. Asigurați-vă că faceți o copie de rezervă a tuturor datelor de pe SSD-ul relevant înainte de a iniția actualizarea firmware-ului.