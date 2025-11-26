Meta Platforms este în negocieri cu Google pentru a cheltui miliarde de dolari pe cipurile companiei deținute de Alphabet, pentru a le utiliza în centrele sale de date începând din 2027, a scris The Information, o mișcare care ar transforma Google într-un rival serios pentru gigantul semiconductor Nvidia, potrivit Reuters.

Discuțiile implică, de asemenea, închirierea de cipuri de la Google Cloud de către Meta încă de anul viitor și fac parte din eforturile mai ample ale Google de a convinge clienții să adopte unitățile sale de procesare tensor (TPU) – utilizate pentru sarcini de AI – în propriile centre de date, scrie sursa menționată, citând persoane implicate în discuții.

Această mișcare ar marca o abatere de la strategia actuală a Google de a utiliza TPU-urile numai în propriile centre de date și ar putea extinde brusc piața pentru cipurile sale, punând compania în concurență directă pentru sutele de miliarde cheltuite pe procesoare pentru centre de date pentru a alimenta serviciile de AI.

Unii directori ai Google Cloud au sugerat că strategia ar putea ajuta compania să captureze până la 10% din veniturile anuale ale Nvidia, un segment în valoare de miliarde de dolari.

Acțiunile Alphabet cresc, Nvidia în scădere

Acțiunile Alphabet au crescut cu peste 4% în tranzacțiile pre-piață de marți, punându-le pe cale să atingă o valoare istorică de 4 trilioane de dolari, dacă câștigurile se mențin. Broadcom, care ajută Google să-și fabrice cipurile AI, a câștigat 2%, în timp ce Nvidia a scăzut cu 3,2%.

Încheierea unui acord privind cipurile cu Meta, unul dintre cei mai mari clienți ai Nvidia, cu cheltuieli planificate de până la 72 de miliarde de dolari în acest an, ar reprezenta o victorie importantă pentru Google – deja unul dintre cei mai mari câștigători ai boomului AI, datorită creșterii cererii pentru serviciile sale cloud din partea companiilor care adoptă această tehnologie.

Cererea pentru cipuri personalizate, cum ar fi TPU-urile, a crescut în ultimii ani, deoarece companiile caută alternative la procesoarele grafice scumpe și cu aprovizionare limitată ale Nvidia. Anthropic a declarat luna trecută că își extinde acordul cu Google pentru a utiliza până la un milion de cipuri AI ale gigantului tehnologic, în valoare de zeci de miliarde de dolari.

Google a câștigat avânt în ultimele luni, atrăgând Berkshire Hathaway a lui Warren Buffett ca investitor, transformând unitatea sa de cloud, odată marginală, într-un motor de creștere și obținând recenzii pozitive pentru ultimul său model Gemini 3. Închirierea cipurilor Nvidia către clienți este o sursă importantă de venituri pentru unitatea sa de cloud.

Pentru a prelua dominația Nvidia, Google ar trebui să depășească aproape două decenii de cod proprietar Nvidia, care a făcut ecosistemul companiei greu de înlăturat. Peste 4 milioane de dezvoltatori din întreaga lume se bazează pe platforma software CUDA a Nvidia pentru a crea aplicații AI și alte aplicații.