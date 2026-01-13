Meta reduce personalul și bugetele din Reality Labs, divizia responsabilă de metavers

Meta Platforms pregătește o nouă rundă de restructurări în cadrul diviziei Reality Labs, responsabilă de dezvoltarea produselor pentru metavers, relatează The New York Times.

Conform unor surse citate de publicația americană, compania urmează să disponibilizeze aproximativ 10% din forța de muncă a acestei divizii, care numără în prezent circa 15.000 de angajați.

Măsura vine în contextul unei reduceri semnificative a bugetului alocat Reality Labs, care ar urma să fie diminuat cu aproximativ 30%. Divizia a fost creată pentru a susține ambiția anunțată de Mark Zuckerberg în 2021, când Facebook a fost rebranduit sub numele Meta, iar metaversul era prezentat drept direcția strategică principală a companiei.

La aproape cinci ani de la acel moment, metaversul pare să își fi pierdut statutul de prioritate majoră. Sursele citate indică faptul că proiectele din Reality Labs vor beneficia de mai puține resurse financiare și umane, în timp ce atenția conducerii se mută tot mai mult către inteligența artificială.

Schimbarea de direcție a fost accelerată de succesul rapid al produselor bazate pe AI generativ, în special după lansarea ChatGPT de către OpenAI. În acest context, Meta a decis să plaseze dezvoltarea propriilor modele de inteligență artificială în centrul strategiei sale, chiar dacă rezultatele inițiale nu au fost la nivelul așteptărilor. Modelele Llama, lansate de companie, au fost percepute de mulți analiști drept mai puțin competitive în comparație cu soluțiile oferite de rivali precum OpenAI, Google sau Anthropic.

Pentru a recupera decalajul, Meta a recrutat în cursul anului trecut numeroși specialiști din cadrul companiilor concurente, oferindu-le pachete salariale ridicate pentru a accelera dezvoltarea unor noi generații de modele AI.

În paralel, activitatea din jurul metaversului a intrat într-un con de umbră. Deși Reality Labs a continuat să raporteze pierderi consistente, puține produse sau funcționalități noi au fost comunicate publicului în ultima perioadă. Singurul segment cu tracțiune comercială vizibilă rămâne cel al ochelarilor inteligenți dezvoltați în parteneriat cu Ray-Ban, care au înregistrat vânzări peste așteptări și sunt considerați în prezent cel mai reușit rezultat al investițiilor din această divizie.

Restructurările anunțate sugerează că Meta este pregătită să își recalibreze ambițiile legate de metavers și să își concentreze eforturile pe domeniile care promit randamente mai rapide, în special inteligența artificială și produsele comerciale asociate acesteia.