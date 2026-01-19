dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Musk dă în judecată Microsoft și OpenAI pentru „câștiguri obținute pe nedrept” și cere despăgubiri de 134 de miliarde de dolari

Redacția TechRider
19 ianuarie 2026
Elon Musk
Tesla and SpaceX CEO Elon Musk departs the White House en route to the US Capitol to attend US President Donald Trump’s Joint Address to Congress in Washington, DC, on March 4, 2025.,Image: 972050995, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Musk acuză OpenAI și Microsoft că au profitat de sprijinul său timpuriu și cere instanței să îi acorde câștigurile rezultate din acea implicare.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Cofondatorul OpenAI cere despăgubiri de până la 134 de miliarde de dolari, susținând că firmele au beneficiat de „câștiguri obținute pe nedrept”, ca urmare a contribuțiilor sale inițiale la dezvoltarea OpenAI.

Potrivit documentelor depuse de avocații reclamantului la o instanță federală din SUA, OpenAI ar fi obținut beneficii estimate între 65,5 și 109,4 miliarde de dolari, potrivit Reuters, citată de Mediafax.

În același timp, Microsoft ar fi câștigat între 13,3 și 25,1 miliarde de dolari, ca urmare a implicării lui Musk în perioada în care a fost cofondator al startupului, începând din 2015. Musk spune că a contribuit cu aproximativ 38 de milioane de dolari, reprezentând circa 60% din finanțarea inițială a OpenAI, și că a avut un rol esențial în recrutarea personalului, atragerea de contacte-cheie și consolidarea credibilității proiectului.

„Așa cum un investitor timpuriu într-un startup poate obține câștiguri de multe ori mai mari decât investiția inițială, câștigurile obținute pe nedrept de OpenAI și Microsoft sunt mult mai mari decât contribuțiile mele inițiale”, susține miliardarul american.

OpenAI a respins acuzațiile, catalogând procesul drept „nefondat” și parte a unei campanii de „hărțuire” inițiate de Musk. La rândul său, Microsoft neagă că ar fi fost complice la acțiunile prin care OpenAI s-ar fi îndepărtat de misiunea sa fondatoare non-profit. Un avocat al companiei a declarat că nu există dovezi că firma ar fi „ajutat și favorizat” OpenAI.

Calculul valorii contribuțiilor invocate în proces a fost realizat de un expert financiar desemnat de Musk ca martor. Cele două companii au contestat separat cererea de despăgubiri și au cerut instanței să restrângă sau să excludă declarațiile expertului financiar al lui Musk, pe care le consideră „inventate”, „neverificabile” și „fără precedent”.

Un judecător din Oakland, California, a dat undă verde judecării dosarului, iar procesul va începe în luna aprilie.

Musk a părăsit OpenAI în 2018 și conduce în prezent compania rivală, xAI, care dezvoltă chatbotul Grok.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...