Musk dă în judecată Microsoft și OpenAI pentru „câștiguri obținute pe nedrept” și cere despăgubiri de 134 de miliarde de dolari

Musk acuză OpenAI și Microsoft că au profitat de sprijinul său timpuriu și cere instanței să îi acorde câștigurile rezultate din acea implicare.

Cofondatorul OpenAI cere despăgubiri de până la 134 de miliarde de dolari, susținând că firmele au beneficiat de „câștiguri obținute pe nedrept”, ca urmare a contribuțiilor sale inițiale la dezvoltarea OpenAI.

Potrivit documentelor depuse de avocații reclamantului la o instanță federală din SUA, OpenAI ar fi obținut beneficii estimate între 65,5 și 109,4 miliarde de dolari, potrivit Reuters, citată de Mediafax.

În același timp, Microsoft ar fi câștigat între 13,3 și 25,1 miliarde de dolari, ca urmare a implicării lui Musk în perioada în care a fost cofondator al startupului, începând din 2015. Musk spune că a contribuit cu aproximativ 38 de milioane de dolari, reprezentând circa 60% din finanțarea inițială a OpenAI, și că a avut un rol esențial în recrutarea personalului, atragerea de contacte-cheie și consolidarea credibilității proiectului.

„Așa cum un investitor timpuriu într-un startup poate obține câștiguri de multe ori mai mari decât investiția inițială, câștigurile obținute pe nedrept de OpenAI și Microsoft sunt mult mai mari decât contribuțiile mele inițiale”, susține miliardarul american.

OpenAI a respins acuzațiile, catalogând procesul drept „nefondat” și parte a unei campanii de „hărțuire” inițiate de Musk. La rândul său, Microsoft neagă că ar fi fost complice la acțiunile prin care OpenAI s-ar fi îndepărtat de misiunea sa fondatoare non-profit. Un avocat al companiei a declarat că nu există dovezi că firma ar fi „ajutat și favorizat” OpenAI.

Calculul valorii contribuțiilor invocate în proces a fost realizat de un expert financiar desemnat de Musk ca martor. Cele două companii au contestat separat cererea de despăgubiri și au cerut instanței să restrângă sau să excludă declarațiile expertului financiar al lui Musk, pe care le consideră „inventate”, „neverificabile” și „fără precedent”.

Un judecător din Oakland, California, a dat undă verde judecării dosarului, iar procesul va începe în luna aprilie.

Musk a părăsit OpenAI în 2018 și conduce în prezent compania rivală, xAI, care dezvoltă chatbotul Grok.