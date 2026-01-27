Nvidia investește 2 miliarde de dolari în furnizorul de servicii cloud CoreWeave, pentru extinderea centrelor de date AI

Grupul american Nvidia a convenit să investească 2 miliarde de dolari în furnizorul de servicii cloud CoreWeave, într-un demers menit să accelereze dezvoltarea și implementarea centrelor de date dedicate inteligenței artificiale.

Cele două companii au anunțat că intenționează să construiască, până în 2030, mai multe centre de date specializate pentru aplicații AI, în contextul unei cereri în creștere accelerate pentru infrastructură de calcul de înaltă performanță, relatează Financial Times.

Directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, a declarat că parteneriatul cu CoreWeave răspunde direct nevoilor pieței. „Expertiza profundă a CoreWeave în fabricile de AI, software-ul de platformă și viteza de execuție sunt recunoscute la nivelul industriei. Împreună, accelerăm răspunsul la cererea extraordinară pentru fabricile Nvidia AI, care reprezintă fundația revoluției industriale bazate pe inteligență artificială”, a afirmat Huang.

Potrivit companiilor, Nvidia a realizat investiția la un preț de 87,20 dolari pe acțiune. CoreWeave, care s-a listat la bursă anul trecut, a reacționat pozitiv pe piață, acțiunile companiei urcând cu aproximativ 10%, până la 101,80 dolari, în tranzacțiile pre-market.

Nvidia a mai investit anterior în CoreWeave, parteneriatul consolidând relația dintre cele două companii într-un moment în care giganții tehnologici și furnizorii de cloud își intensifică investițiile în infrastructură pentru AI.