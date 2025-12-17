dark
O coaliție de dezvoltatori de aplicații solicită Uniunii Europene să ia măsuri împotriva comisioanelor Apple

Daniel Simion
17 decembrie 2025
Sursa foto: Costfoto / ddp USA / Profimedia
Coaliția pentru Echitatea Aplicațiilor (CAF), formată din 20 de dezvoltatori de aplicații și grupuri de consumatori, a solicitat autorităților de reglementare europene să aplice legislația UE împotriva Apple. Reuters titrează că grupul afirmă că structura de comisioane a companiei din Cupertino dezavantajează în mod injust dezvoltatorii europeni în comparație cu rivalii din SUA.

Comisia Europeană a amendat Apple cu 500 de milioane de euro

Legea piețelor digitale (DMA) a Uniunii Europene, implementată în 2023, impune ca marile platforme tehnologice etichetate ca gatekeepers (păzitori), precum Apple, să faciliteze tranzacțiile în aplicații în afara ecosistemului lor, fără niciun cost. Apelul CAF reflectă îngrijorările cu privire la o disparitate în urma unei hotărâri judecătorești din SUA care restricționează capacitatea Apple de a impune taxe asupra tranzacțiilor externe.

La începutul acestui an, Comisia Europeană a amendat Apple cu 500 de milioane de euro pentru încălcarea DMA, prin împiedicarea dezvoltatorilor să îndrume utilizatorii către metode alternative de plată. Ca răspuns la hotărârea UE, Apple și-a revizuit termenii pentru a impune comisioane cuprinse între 13% pentru întreprinderile mici și până la 20% pentru achizițiile din App Store, alături de penalități de 5% până la 15% pentru tranzacțiile externe.

CAF a declarat că această situație este „de nesuportat și dăunează economiei aplicațiilor”. Gene Burrus, unul dintre consilierii Coaliției, a declarat că dezvoltatorii din UE trebuie fie să suporte taxele impuse de Apple, fie să le transfere clienților.

Deși Apple a anunțat noi modificări ale politicii care vor intra în vigoare în ianuarie, nu a specificat încă ce vor implica aceste revizuiri, alimentând nemulțumirea dezvoltatorilor cu privire la lipsa de claritate.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

