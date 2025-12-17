O coaliție de dezvoltatori de aplicații solicită Uniunii Europene să ia măsuri împotriva comisioanelor Apple

Coaliția pentru Echitatea Aplicațiilor (CAF), formată din 20 de dezvoltatori de aplicații și grupuri de consumatori, a solicitat autorităților de reglementare europene să aplice legislația UE împotriva Apple. Reuters titrează că grupul afirmă că structura de comisioane a companiei din Cupertino dezavantajează în mod injust dezvoltatorii europeni în comparație cu rivalii din SUA.

Comisia Europeană a amendat Apple cu 500 de milioane de euro

Legea piețelor digitale (DMA) a Uniunii Europene, implementată în 2023, impune ca marile platforme tehnologice etichetate ca gatekeepers (păzitori), precum Apple, să faciliteze tranzacțiile în aplicații în afara ecosistemului lor, fără niciun cost. Apelul CAF reflectă îngrijorările cu privire la o disparitate în urma unei hotărâri judecătorești din SUA care restricționează capacitatea Apple de a impune taxe asupra tranzacțiilor externe.

La începutul acestui an, Comisia Europeană a amendat Apple cu 500 de milioane de euro pentru încălcarea DMA, prin împiedicarea dezvoltatorilor să îndrume utilizatorii către metode alternative de plată. Ca răspuns la hotărârea UE, Apple și-a revizuit termenii pentru a impune comisioane cuprinse între 13% pentru întreprinderile mici și până la 20% pentru achizițiile din App Store, alături de penalități de 5% până la 15% pentru tranzacțiile externe.

CAF a declarat că această situație este „de nesuportat și dăunează economiei aplicațiilor”. Gene Burrus, unul dintre consilierii Coaliției, a declarat că dezvoltatorii din UE trebuie fie să suporte taxele impuse de Apple, fie să le transfere clienților.

Deși Apple a anunțat noi modificări ale politicii care vor intra în vigoare în ianuarie, nu a specificat încă ce vor implica aceste revizuiri, alimentând nemulțumirea dezvoltatorilor cu privire la lipsa de claritate.