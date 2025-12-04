OpenAI cumpără startup-ul Neptune pentru a susține optimizarea proceselor de antrenare a modelelor AI

OpenAI a anunțat că va cumpăra Neptune, un startup specializat în instrumente pentru monitorizarea proceselor de antrenare a modelelor de inteligență artificială, relatează Reuters.

Detaliile financiare nu au fost publicate, însă The Information scrie că prețul plătit ar fi sub 400 de milioane de dolari în acțiuni, conform unor surse apropiate tranzacției.

OpenAI folosește deja produsele Neptune pentru urmărirea antrenării modelelor GPT, iar în portofoliul startup-ului figurează și companii precum Samsung, Roche și HP. Neptune a pornit ca un proiect intern al Deepsense și a devenit o firmă independentă în 2018, reușind ulterior să atragă finanțări de peste 18 milioane de dolari.

Tranzacția vine într-un context în care OpenAI a fost evaluată la aproximativ 500 de miliarde de dolari în octombrie, în urma unei vânzări de acțiuni de 6,6 miliarde de dolari realizată de angajați actuali și foști.

Compania susținută de Microsoft are în vedere, pe termen mediu, pregătirile pentru o eventuală listare publică, care ar putea avea loc după 2026, deși directorul financiar Sarah Friar a precizat recent că o IPO nu este o prioritate imediată.

În paralel, OpenAI a preluat și o participație în Thrive Holdings, într-un acord ce urmărește introducerea tehnologiilor AI în sectoare precum contabilitatea și serviciile IT.