Penuria de memorie RAM va continua „până în 2027” / Smartphone-urile și PC-urile vor fi mai scumpe anul viitor / Mărci precum Xiaomi, Huawei sau Honor, printre cele mai afectate

Smartphone-urile accesibile și PC-urile cu Ai integrat ar putea avea prețuri mai mari anul viitor, pe fondul unei penurii de memorii RAM. Producția acestora este destinată centrelor de date iar, potrivit unui raport International Data Corporation, citat de The Verge, penuria „va persista până în 2027”.

Prețul memoriilor RAM crește vertiginos

Firma de cercetare avertizează și că o potențială criză de memorii „semnalează sfârșitul unei ere a memoriei și stocării ieftine și abundente”. cei mai mari producători de memorie din lume, printre care Micron, Samsung și SK Hynix, alocă mai multe resurse companiilor de AI, care cumpără enorm de multă memorie pentru centrele lor de date.

Deși jucătorii de pe PC care doresc să-și actualizeze memoria RAM au fost probabil primii care au simțit impactul acestei crize, aceasta va afecta și alte dispozitive. După cum a remarcat IDC, costul unui smartphone „depinde în mare măsură” de tipul de memorie pe care îl utilizează, iar creșterea costurilor RAM determină producătorii de telefoane să „crească semnificativ prețurile, să reducă specificațiile sau ambele”.

Smartphone-urile accesibile de la mărci precum Xiaomi, Oppo, Vivo, Honor și Huawei „nu vor avea altă opțiune” decât să transfere aceste costuri mai mari către consumatori, potrivit IDC. Acești producători au optimizat deja componentele pe care le utilizează pentru a menține prețurile scăzute și au puțin spațiu de manevră pentru a înlocui componentele existente cu altele mai ieftine.

Xiaomi și Honor au început deja să crească prețurile tabletelor lor, în timp ce Xiaomi a avertizat că vor urma creșteri de prețuri și pentru smartphone-urile sale. Samsung și Apple, pe de altă parte, ar putea avea un pic mai multă libertate de acțiune, deoarece sunt capabile să „asigure aprovizionarea cu memorie cu 12-24 de luni în avans”, spune IDC.

Este posibil să nu vedem mai mult de 12 GB RAM pe noile telefoane

Companiile probabil nu vor adăuga mai mult de 12 GB de RAM în smartphone-urile lor emblematice, , o îmbunătățire cu care au venit atât iPhone 17 Pro, cât și Samsung Galaxy S25 Ultra în acest an. În total, IDC se așteaptă ca prețul mediu de vânzare al telefoanelor să crească cu 3-5% în cazul unui scenariu „moderat” sau cu 6-8% în cazul unui scenariu „pesimist”.

Între timp, producătorii de dispozitive cu AI intens, precum PC-urile Copilot Plus de la Microsoft, ar putea fi nevoiți să crească prețurile sau să reducă cantitatea de RAM pe care o instalează în PC-urile lor. Acest lucru s-ar putea dovedi dificil, deoarece PC-urile Copilot Plus sunt echipate cu minimum 16 GB de memorie RAM.

Deși IDC nu își modifică previziunile oficiale privind piața PC-urilor pentru 2026, acesta afirmă că prețul mediu de vânzare al PC-urilor ar putea crește cu 4-6% într-un scenariu moderat sau cu 6-8% într-un scenariu „pesimist”.