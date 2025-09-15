dark
Qualcomm anunță că următorul său procesor de top pentru telefoane Android va fi „Snapdragon 8 Elite Gen 5” / Va rivaliza direct cu A19 Pro de la Apple și ar putea ajunge pe S26 și OnePlus 15

Ștefan Munteanu
15 septembrie 2025
Procesorul Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
Sursa foto: Qualcomm
Qualcomm a anunțat că viitorul său procesor flagship pentru telefoane va fi „Snapdragon 8 Elite Gen 5”, un succesor cu un nume confuz al Snapdragon 8 Elite. Deși procesorul în sine va fi prezentat în cadrul Snapdragon Summit în perioada 23-25 septembrie, Qualcomm a publicat deja o explicație pentru mișcarea sa, relatează The Verge.

„S-ar putea să pară că am sărit peste generații, dar adevărul este mai simplu și mai puternic. Snapdragon 8 Elite Gen 5 marchează a cincea generație a platformelor noastre premium din seria 8 de când am introdus noua denumire cu o singură cifră și identitatea vizuală”, a declarat Qualcomm într-o postare pe blog. „Deci, deși denumirea poate părea nouă, este de fapt o continuare a cadrului nostru stabilit.”

Această mișcare are ca scop facilitarea înțelegerii de către consumatori a gamei de cipuri mobile Snapdragon. După lansarea Snapdragon 8 Gen 1, Gen 2 și Gen 3, Qualcomm a încălcat convențiile de denumire cu Snapdragon 8 Elite de anul trecut, care este, din punct de vedere tehnic, a patra generație a seriei Snapdragon 8. Reintroducerea numerelor de generație va contribui la clarificarea faptului că toate aceste produse aparțin aceleiași familii și au același calendar de lansare, evitând în același timp (poate nu întâmplător) numărul patru, considerat ghinionist în cultura chineză.

În apărarea Qualcomm, acest lucru este mai puțin confuz decât denumirea numerică utilizată anterior pentru cipurile mobile Snapdragon, dar este amuzant faptul că a trebuit să justifice schimbarea față de persoanele care se așteptau ca acesta să se numească Snapdragon 8 Elite Gen 2.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 este gata să rivalizeze cu noul procesor A19 Pro al Apple și este de așteptat să alimenteze următoarea generație de telefoane Android de top, precum seria Galaxy S26 de la Samsung și OnePlus 15.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

