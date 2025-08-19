Reuters: Nvidia lucrează la un nou cip AI pentru China, bazat pe arhitectura Blackwell, care va depăși performanțele modelului H20

Nvidia dezvoltă un nou cip AI pentru China, bazat pe cea mai recentă arhitectură Blackwell, care va fi mai puternic decât modelul H20 pe care are în prezent dreptul să îl vândă în această țară, au declarat două persoane informate în legătură cu acest subiect pentru Reuters.

Președintele SUA, Donald Trump, a deschis săptămâna trecută posibilitatea vânzării în China a unor cipuri Nvidia mai avansate. Însă sursele au menționat că aprobarea autorităților de reglementare din SUA este departe de a fi garantată, în contextul temerilor profund înrădăcinate la Washington cu privire la acordarea Chinei unui acces prea larg la tehnologia americană de inteligență artificială.

Noul cip, cunoscut provizoriu sub numele de B30A, va utiliza un design cu o singură matriță, care va oferi probabil jumătate din puterea de calcul brută a configurației mai sofisticate cu două matrițe din placa de accelerare B300, produsul de vârf al Nvidia, au precizat sursele.

Un design cu o singură matriță înseamnă că toate părțile principale ale unui circuit integrat sunt fabricate pe o singură bucată continuă de siliciu, în loc să fie împărțite pe mai multe matrițe.

Noul cip ar avea memorie cu lățime de bandă mare și tehnologia NVLink de la Nvidia pentru transmiterea rapidă a datelor între procesoare, caracteristici care se regăsesc și în H20 – un cip bazat pe arhitectura Hopper mai veche a companiei.

Specificațiile cipului nu sunt încă finalizate, dar Nvidia speră să livreze mostre clienților chinezi pentru testare încă de luna viitoare, au afirmat surse care nu au fost autorizate să vorbească cu mass-media și au refuzat să fie identificate.

„Evaluăm o varietate de produse pentru planul nostru de dezvoltare, astfel încât să fim pregătiți să concurăm în măsura în care guvernele ne permit.Tot ceea ce oferim are aprobarea deplină a autorităților competente și este conceput exclusiv pentru utilizare comercială benefică”, a menționat Nvidia într-un comunicat.

Măsura în care China, care a generat 13% din veniturile Nvidia în ultimul an financiar, poate avea acces la cipuri AI de ultimă generație este unul dintre cele mai importante puncte fierbinți ale tensiunilor comerciale dintre SUA și China.

Nvidia a primit abia în iulie permisiunea de a relua vânzările modelului H20. Acesta a fost dezvoltat special pentru China după introducerea restricțiilor la export în 2023, dar compania a primit brusc ordinul de a opri vânzările în aprilie.

Trump a declarat săptămâna trecută că ar putea permite companiei Nvidia să vândă în China o versiune redusă a cipului său de ultimă generație, după ce a anunțat un acord fără precedent prin care Nvidia și rivalul său AMD vor ceda guvernului SUA 15% din veniturile obținute din vânzarea unor cipuri avansate în China.

Un nou cip Nvidia pentru China ar putea avea „o reducere de 30% până la 50%”, a sugerat el, făcând aparent referire la puterea de calcul a cipului, adăugând că H20 era „învechit”.

Congresmenii americani, atât democrați, cât și republicani, s-au arătat îngrijorați că accesul chiar și la versiuni reduse ale cipurilor AI de vârf va împiedica eforturile SUA de a-și menține poziția de lider în domeniul inteligenței artificiale.

Însă Nvidia și alții susțin că este important să se mențină interesul Chinei pentru cipurile sale – care funcționează cu instrumentele software ale Nvidia – astfel încât dezvoltatorii să nu treacă complet la ofertele rivalilor precum Huawei.

Huawei a făcut pași mari în dezvoltarea cipurilor, ultimele sale modele fiind considerate la egalitate cu Nvidia în anumite aspecte, precum puterea de calcul, deși analiștii spun că rămâne în urmă în domenii cheie, precum suportul pentru ecosistemul software și capacitățile de lățime de bandă a memoriei.

Eforturile Nvidia de a-și păstra cota de piață în China sunt complicate de faptul că, în ultimele săptămâni, mass-media de stat chineză a afirmat că cipurile companiei americane ar putea prezenta riscuri de securitate, iar autoritățile au avertizat companiile chineze de tehnologie cu privire la achiziționarea modelului H20. Nvidia susține că cipurile sale nu prezintă riscuri de backdoor.

Nvidia se pregătește, de asemenea, să înceapă livrarea unui nou cip separat, specific pentru China, bazat pe arhitectura Blackwell și conceput în principal pentru sarcini de inferență AI, potrivit altor două persoane familiarizate cu aceste planuri.

Reuters a scris în mai că acest cip, denumit în prezent RTX6000D, se va vinde la un preț mai mic decât H20, reflectând specificații mai slabe și cerințe de fabricație mai simple.

Cipul este proiectat să se încadreze în pragurile stabilite de guvernul SUA. Acesta utilizează memorie GDDR convențională și are o lățime de bandă de memorie de 1.398 gigabiți pe secundă, puțin sub pragul de 1,4 terabiți stabilit de restricțiile introduse în aprilie, care au dus la interdicția inițială a H20.

Nvidia urmează să livreze loturi mici de RTX6000D clienților chinezi în septembrie, a declarat una dintre persoane.