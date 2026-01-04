România, pe harta țărilor care găzduiesc cele mai multe centre de date / Țara noastră este pe locul 29 al infrastructurii digitale, cu mult sub statele europene

România găzduiește 65 de centre de date, ce o situează pe locul 29 la nivel global în clasamentul țărilor cu cea mai dezvoltată industrială digitală. Potrivit datelor Statista, citate de Economedia.ro, România se află în a doua jumătate la nivel european, mult sub țări precum Marea Britanie, Germania sau Franța.

SUA domină infrastructura digitală globală

Datele arată că Europa concentrează aproape 3.500 de centre de date, fiind a doua cea mai mare regiune la nivel global, după America de Nord. În acest context, România este depășită semnificativ de state din Europa Centrală și de Est precum Polonia (94 de centre de date), dar și de economii mai mici din Europa de Nord, precum Finlanda (87) sau Norvegia (86).

La polul opus, Statele Unite domină infrastructura digitală globală, cu 4.165 de centre de date, reprezentând aproximativ 38% din totalul mondial. În Europa, liderii sunt Marea Britanie (499), Germania (487) și Franța (321), țări care beneficiază de investiții masive din partea marilor jucători tehnologici globali și de politici publice favorabile dezvoltării infrastructurii cloud.

Centrele de date, coloana vertebrală a economiei digitale

Specialiștii arată că poziția modestă a României reflectă atât nivelul actual al investițiilor în infrastructură IT, cât și limitările legate de rețelele energetice, predictibilitatea fiscală și cadrul de reglementare. În același timp, România are avantaje competitive precum costuri mai reduse, poziționare geografică strategică și o forță de muncă bine calificată în IT, care ar putea susține o creștere accelerată a acestui sector.

Centrele de date sunt considerate coloana vertebrală a economiei digitale, fiind esențiale pentru servicii cloud, AI, comerț electronic și digitalizarea administrației. În contextul creșterii accelerate a cererii pentru servicii digitale și al investițiilor globale masive în infrastructură pentru AI, diferența dintre statele lider și economiile emergente, precum România, riscă să se adâncească în lipsa unor politici coerente de atragere a investițiilor.