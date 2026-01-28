Românii aleg tehnologia cu cap: Vânzările de electro-IT în 2025 reflectă cumpărători mai calculați – analiză Altex

Românii au adoptat în 2025 un comportament de consum mai calculat în zona electro-IT, orientat către eficiență, durabilitate și beneficii pe termen lung, potrivit unei analize realizate de Altex, pe baza vânzărilor din rețeaua sa de magazine, din lanțul Media Galaxy și din platforma online.

Potrivit unui comunicat al companiei, datele centralizate indică o schimbare de abordare față de anii anteriori, cu o scădere a achizițiilor impulsive și o atenție mai mare acordată specificațiilor tehnice, consumului de energie și utilității reale a produselor în viața de zi cu zi.

Tehnologia este aleasă tot mai des ca investiție, fie pentru confortul locuinței, fie pentru muncă, educație sau divertisment. Potrivit companiei, deciziile de cumpărare sunt mai bine documentate, iar produsele sunt evaluate în funcție de eficiență energetică, funcționalități multiple și costuri de utilizare pe termen lung. Această evoluție reflectă maturizarea pieței și apariția unui consumator mai exigent și mai informat.

Reprezentanții Altex arată că cererea s-a orientat către produse electronice și electrocasnice care economisesc timp și resurse, chiar dacă presupun un cost inițial mai ridicat. Soluțiile percepute ca având un impact direct asupra cheltuielilor lunare sau a confortului au fost preferate în detrimentul achizițiilor bazate exclusiv pe preț.

Categoriile electro-IT cu cele mai mari creșteri în 2025

IT – desktop Jucării și jocuri Tablete Produse audio-video Aparate de aer condiționat Uscătoare de rufe

Creșterea vânzărilor de desktop-uri, tablete și echipamente audio-video este asociată cu munca de la distanță, educația online, gaming-ul și consumul de conținut digital. În paralel, aparatele de aer condiționat și uscătoarele de rufe au fost tot mai frecvent percepute drept echipamente necesare pentru locuințele moderne.

Cel mai scump produs vândut de Altex în 2025 a fost un frigider side-by-side, echipat cu compartiment pentru temperarea vinului, cu un preț de 31.999 lei, potrivit companiei.

Extinderea Altex Marketplace către noi categorii

Altex își continuă extinderea dincolo de zona tradițională de electro-IT, prin dezvoltarea Marketplace-ului, care include tot mai multe produse destinate locuinței, familiei și stilului de viață. Oferta s-a diversificat în special în mediul online și în aplicația mobilă, incluzând, printre altele, jucării, anvelope auto, produse sanitare, echipamente pentru amenajarea locuinței, panouri fotovoltaice și soluții pentru energie regenerabilă.

Compania menționează că standardele de livrare, garanție și suport sunt menținute și pentru produsele vândute prin Marketplace, aspect care a contribuit la creșterea încrederii clienților în aceste categorii.

Top categorii Altex Marketplace cu cele mai mari creșteri

Articole sportive și fitness Suplimente alimentare Mobilier de baie și oglinzi Cafea Hrană pentru animale Energie regenerabilă Vin Unelte pentru construcții Anvelope auto Echipamente pentru încălzirea aerului

Distribuția regională a vânzărilor

Cele mai mari creșteri ale vânzărilor au fost înregistrate în:

București – Ilfov Cluj Timiș Brașov Prahova

Evoluția regională indică o concentrare a cererii în marile centre urbane și confirmă tendința către un consum orientat spre soluții eficiente, adaptate stilului de viață modern.