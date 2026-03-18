Samsung Electronics analizează trecerea la contracte multianuale pentru cipurile de memorie, într-o încercare de a stabiliza aprovizionarea și de a reduce temerile legate de un deficit global de componente, potrivit Bloomberg.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Grupul sud-coreean ia în calcul extinderea acordurilor de la termenele actuale, de tip trimestrial sau anual, la contracte pe trei până la cinci ani.

Anunțul a fost făcut de co-directorul general, Jun Young-hyun, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, în contextul creșterii accelerate a cererii pentru cipuri utilizate în aplicații de inteligență artificială.

Piața globală a cipurilor de memorie este dominată de trei mari jucători: SK Hynix, Samsung și Micron Technology.

Deși producția a fost majorată în ultimii ani, extinderea rapidă a centrelor de date pentru AI a dus la o creștere puternică a cererii.

Companii precum Alphabet Inc. și OpenAI consumă o parte tot mai mare din producția globală de cipuri, ceea ce reduce disponibilitatea pentru producătorii de electronice de larg consum.

Deficitul începe să afecteze profiturile și planurile companiilor, contribuind la creșterea prețurilor pentru o gamă largă de produse, de la laptopuri și smartphone-uri până la automobile și infrastructură IT.

La rândul său, SK Hynix a anunțat că pregătește măsuri pentru stabilizarea pieței, iar președintele companiei, Chey Tae-won, estimează că deficitul global de cipuri ar putea persista încă patru-cinci ani, din cauza dificultăților din producția de semiconductori.

Potrivit analiștilor, criza actuală este suficient de severă încât a generat îngrijorări în rândul clienților, însă pentru Samsung aceasta ar putea reprezenta și o oportunitate de a recupera teren în fața competitorilor și de a-și îmbunătăți rezultatele financiare.