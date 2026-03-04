Schwarz Digits România, divizia de IT a Grupului Schwarz, proprietarul Lidl și Kaufland, anunță că intenționează să angajeze 100 de specialiști în România în 2026.

Prin noile recrutări, echipa locală ar urma să crească de la aproximativ 200 la 300 de angajați, consolidând rolul hubului din România în cadrul rețelei europene a grupului.

Specialiștii din România sunt implicați în proiecte internaționale din zona de cloud și securitate cibernetică și contribuie la dezvoltarea și operarea sistemelor utilizate la nivel de grup.

„În ultimii ani, echipa din România a crescut constant și a preluat responsabilități tot mai complexe. Astăzi, colegii noștri lucrează la soluții de cloud și securitate cibernetică utilizate la nivel internațional în cadrul grupului.

Ne concentrăm pe consolidarea competențelor în infrastructura cloud, protecția datelor și securitatea sistemelor și ne propunem să atragem noi specialiști care să contribuie la aceste proiecte.

Creșterea echipei la 300 de colegi în acest an reflectă încrederea acordată hubului din România și rolul său în planurile de dezvoltare ale Schwarz Digits”, a declarat Octavian Ichim, CEO al Schwarz Digits România.

Compania anunță totodată rebranduirea diviziei locale din Schwarz IT în Schwarz Digits România.

La nivel de grup, Schwarz Digits devine un brand umbrelă care acoperă întregul spectru de servicii IT, de la infrastructură internă la soluții externe de cloud, securitate cibernetică, date și inteligență artificială, comunicații și workspace digital.

„Suveranitatea digitală este o condiție care oferă stabilitate și dezvoltare pe termen lung. Organizațiile care depind complet de furnizori externi își limitează capacitatea de a lua decizii independente”, a declarat Christian Müller, co-CEO Schwarz Digits.

La rândul său, Rolf Schumann, Co-CEO al companiei, a afirmat că „datele reprezintă baza inteligenței artificiale și inovării, iar modul în care le gestionăm influențează direct competitivitatea economică”.

Schwarz Digits face parte din Grupul Schwarz, alături de Lidl, Kaufland, Schwarz Produktion și PreZero, și dezvoltă soluții IT utilizate în retail, producție și servicii de mediu. Un element central al strategiei este platforma de cloud dezvoltată intern, cunoscută sub numele de STACKIT.

Pentru extinderea infrastructurii digitale, grupul anunță investiții de aproximativ 11 miliarde de euro, inclusiv într-un centru de date în Lübbenau, Germania.