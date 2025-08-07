Sistem de analiză video cu AI, la Timișoara / Va identifica fețe, va putea descoperi oameni suspecți în mulțimi, obiecte abandonate și numere de înmatriculare / Costă 100 de mii de euro

Primăria Timișoara implementează un sistem de video analiză pentru a spori siguranța pe străzi și a optimiza muncă celor de la centrul de Trafic Management care supraveghează video orașul, anunță Opinia Timișoarei, potrivit G4Media.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

La licitația lansată de municipalitate, la care a pus la bătaie peste 100.000 de euro, s-a înscris o singură firmă, Orange România, a cărei oferta a fost declarată conformă zilele trecute și urmează să fie semnat contractul.

„Tehnologia de video analiză utilizează algoritmi avansați de inteligență artificială pentru a detecta și analiza automat evenimentele de mobilitate și de ordine publică, generând alerte în timp real.

Sistemul poate identifica rapid comportamentele suspecte sau anormale, cum ar fi aglomerările neobișnuite de persoane, vehicule parcate ilegal sau activitățile violente.

Sistemul va utiliza o tehnologie de tip „Vision AI” pentru identificarea automată a anumitor evenimente (ex. comportamente suspecte, detectarea de obiecte lăsate nesupravegheate, numărarea persoanelor, vehiculelor etc.).

Alertele în timp real permit intervenția promptă a autorităților, prevenind astfel escaladarea incidentelor și asigurând un răspuns rapid și eficient. În plus, analiza automată a datelor video poate furniza informații valoroase pentru planificarea urbană și îmbunătățirea infrastructurii de transport„, se arata în documentația postată în SEAP.