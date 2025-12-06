dark
SpaceX, în negocieri pentru o vânzare de acțiuni care ar putea urca valoarea companiei la 800 de miliarde de dolari – WSJ

Ștefan Munteanu
6 decembrie 2025
Lansarea unei rachete Flacon 9 de la SpaceX
Sursa foto: JOE MARINO / UPI / Profimedia
SpaceX analizează posibilitatea unei noi runde secundare de vânzare de acțiuni, un proces care ar putea ridica evaluarea producătorului american de rachete la aproximativ 800 de miliarde de dolari, potrivit informațiilor publicate de Wall Street Journal. Surse citate de publicație afirmă că discuțiile au fost deja inițiate.

CFO-ul companiei, Bret Johnsen, ar fi prezentat investitorilor condițiile preliminare ale tranzacției în ultimele zile, în cadrul unor întâlniri dedicate, notează WSJ.

Evaluarea discutată acum este dublă față de cea din precedenta operațiune secundară, când SpaceX era estimată la circa 400 de miliarde de dolari.

Interesul investitorilor pentru grupul fondat de Elon Musk rămâne ridicat, pe fondul ritmului susținut al programelor sale — de la lansările comerciale și misiunile orbitale până la extinderea rețelei de internet prin satelit Starlink.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

