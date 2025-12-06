SpaceX analizează posibilitatea unei noi runde secundare de vânzare de acțiuni, un proces care ar putea ridica evaluarea producătorului american de rachete la aproximativ 800 de miliarde de dolari, potrivit informațiilor publicate de Wall Street Journal. Surse citate de publicație afirmă că discuțiile au fost deja inițiate.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

CFO-ul companiei, Bret Johnsen, ar fi prezentat investitorilor condițiile preliminare ale tranzacției în ultimele zile, în cadrul unor întâlniri dedicate, notează WSJ.

Evaluarea discutată acum este dublă față de cea din precedenta operațiune secundară, când SpaceX era estimată la circa 400 de miliarde de dolari.

Interesul investitorilor pentru grupul fondat de Elon Musk rămâne ridicat, pe fondul ritmului susținut al programelor sale — de la lansările comerciale și misiunile orbitale până la extinderea rețelei de internet prin satelit Starlink.