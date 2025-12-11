Startup-ul românesc .lumen, care dezvoltă un dispozitiv de orientare pentru persoanele nevăzătoare, a obținut o nouă investiție din partea EIT Urban Mobility, comunitate europeană finanțată prin programele Uniunii Europene și orientată spre soluții de mobilitate urbană, scrie StartupCafe.ro.

Finanțarea marchează continuarea unui an foarte bun pentru compania clujeană. În 2025, .lumen a atras capital de la Catalyst Romania, SeedBlink, EIC Fund, Tigrim (Suedia) și VR HealthTech (UE), consolidându-și reputația de startup deep-tech cu vizibilitate internațională. Tot anul acesta, tehnologia .lumen a fost menționată în discursul „State of the Union” al Ursulei von der Leyen, fiind prezentată drept o inovație europeană cu impact major în societate.

Ce dezvoltă .lumen

Fondată în 2020 de Cornel Amariei, Gabriel Chindriș și Mihai Ivașcu, compania dezvoltă un dispozitiv medical purtabil, similar unei perechi de ochelari, care folosește tehnologii de inteligență artificială pentru a ajuta persoanele nevăzătoare să se deplaseze independent. Sistemul este conceput ca o alternativă accesibilă la câinii-ghid și este protejat prin brevete internaționale. Tehnologia a fost testată până acum cu peste 300 de nevăzători din aproape 30 de țări.

EIT Urban Mobility, parte a Institutului European pentru Inovare și Tehnologie (EIT), susține proiecte care îmbunătățesc calitatea vieții în mediul urban și accesibilitatea pentru persoane vulnerabile, inclusiv pentru cei cu deficiențe de vedere.

Fondatorii .lumen

Cornel Amariei, CEO-ul companiei, a lucrat anterior ca Head of Innovation într-un grup auto global și este inclus în „Forbes 30 under 30 Europe”. Este primul român premiat cu „Ten Outstanding Young Persons of the World” de JCI. Motivația pentru .lumen a fost influențată de experiențele personale dintr-o familie afectată de dizabilități locomotorii și de numărul ridicat al persoanelor nevăzătoare la nivel global, estimat la peste 40 de milioane.

Gabriel Chindriș, cofondator și expert în electronică, coordonează un grup de cercetare la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și are experiență extinsă în dezvoltarea de prototipuri pentru industrii variate, de la automotive la sisteme industriale și explorare spațială.

Mihai Ivașcu, antreprenor și fondator al Grupului Ingenium, este premiat în „Forbes 30 under 30” și finalist al competiției „Ernst and Young Entrepreneur of the Year”, cu experiență în dezvoltarea de soluții software și management tehnologic.