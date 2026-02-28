Gigantul sud-coreean Samsung Electronics a anunțat vineri că va opri treptat producția de televizoare la fabrica sa din Galanta, Slovacia, până în luna mai 2026. Decizia vizează cea mai mare facilitate de producție a grupului din Europa și vine în urma unei analize a rețelei globale de producție, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Jaroslav Zilka, vicepreședintele subsidiarei slovace, a declarat că măsura reflectă „schimbările structurale de pe piața globală de producție de televizoare”. Printre factorii care au contribuit la această decizie se numără și nivelul ridicat al prețurilor la energie din Slovacia, care afectează competitivitatea operațiunilor industriale.

Producția va fi oprită gradual până în luna mai, urmând ca activitatea să fie redistribuită către alte unități din rețeaua globală a companiei. Procesul de disponibilizare a angajaților este programat să înceapă la sfârșitul lunii iunie. În prezent, fabrica din Galanta are aproximativ 750 de angajați.

Prim-ministrul slovac, Robert Fico, a comentat închiderea uzinei, afirmând că există „o scădere clară a interesului pentru cumpărarea de televizoare”, sugerând o diminuare a cererii pe piață.

Cu toate acestea, Samsung nu va părăsi complet Slovacia. Compania intenționează să mențină un centru logistic în localitatea Gan, situată în apropiere de Galanta, pentru a susține distribuția produselor în regiune.

Fabrica din Galanta a fost deschisă în 2002 și a devenit în timp un pilon important al producției europene de televizoare Samsung, fiind prezentată pe site-ul companiei drept cea mai mare facilitate de producție Samsung din Europa.

Decizia marchează o schimbare semnificativă în strategia industrială a grupului în Europa, pe fondul presiunilor economice și al transformărilor din piața globală a electronicelor de consum.