dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Startupurile private din tehnologie ating evaluări record de 1,3 trilioane de dolari, conduse de OpenAI și boomul AI / „Unele companii cresc cu 100–300% anual”

Redacția TechRider
22 septembrie 2025
logouri al mai multor companii tech
Sursa foto: Imagine generata de AI
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Piaţa startupurilor tehnologice private trece prin cea mai spectaculoasă perioadă din istorie, condusă de ascensiunea OpenAI, care a ajuns la o evaluare de 500 de miliarde de dolari, potrivit datelor Forge Global, transmite CNBC, conform News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Un grup de şapte dintre cele mai valoroase companii tech private – inclusiv SpaceX, Anthropic, xAI, Databricks, Stripe şi Anduril – însumează acum o valoare de 1,3 trilioane de dolari, aproape dublu faţă de anul trecut. Doar în 2025, 19 firme de inteligenţă artificială au atras finanţări de 65 de miliarde de dolari, reprezentând 77% din totalul capitalului din piaţa privată, arată Forge.

OpenAI este lider (324 miliarde dolari, conform Forge), urmată de Anthropic (178 miliarde), xAI (90 miliarde), Databricks (100 miliarde), SpaceX (456 miliarde), Stripe (92 miliarde) şi Anduril (53 miliarde).

”Nu am mai văzut aşa ceva pe piaţa privată”, a spus Kelly Rodriques, CEO al Forge, subliniind că unele companii cresc cu 100–300% anual pe cifre deja foarte mari.

Boomul AI a influenţat puternic şi bursele publice: Oracle, Broadcom, Microsoft, Amazon, Google şi Meta şi-au majorat investiţiile pentru a susţine cererea uriaşă de infrastructură, iar OpenAI a semnat contracte de miliarde.

Totuşi, Sam Altman, CEO OpenAI, avertizează că evaluările sunt ”nebuneşti” şi recunoaşte existenţa unei ”bule”, dar anunţă investiţii masive în centre de date: ”OpenAI va cheltui trilioane de dolari… poate mai mult decât a investit vreodată o companie în orice altceva.”

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...