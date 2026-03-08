Tot mai mulți români sunt conștienți că transformările tehnologice rapide influențează profund piața muncii, iar competențele în domeniul inteligenței artificiale devin esențiale pentru dezvoltarea profesională.

Potrivit unui studiu recent, peste 90% dintre respondenți consideră că trebuie să dobândească abilități legate de AI pentru a rămâne competitivi și relevanți în carieră.

Cercetarea a fost realizată de NewTech Academy în colaborare cu Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), pe baza datelor colectate prin intermediul EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe), platforma europeană dedicată educației adulților, scrie Agerpres.

AI devine o competență profesională de bază

Rezultatele studiului arată că percepția asupra inteligenței artificiale s-a schimbat semnificativ în ultimii ani.

Dacă în trecut AI era privită ca o tehnologie rezervată specialiștilor, astăzi este considerată o competență aproape obligatorie în numeroase domenii profesionale.

Autorii cercetării subliniază această schimbare de perspectivă: „Peste 90% dintre participanţii la studiu au declarat că au nevoie de competenţe AI pentru a rămâne relevanţi în carieră.

Acest rezultat confirmă faptul că AI a încetat să mai fie o tehnologie de nişă, fiind privit ca un standard obligatoriu în profesiile momentului”.

În același timp, interesul pentru dezvoltarea unor noi competențe digitale este în creștere, mulți respondenți fiind dispuși să participe la programe de formare sau reconversie profesională pentru a ține pasul cu cerințele pieței muncii.

Interes ridicat pentru reconversie profesională în IT

Un alt rezultat important al studiului arată că aproximativ 40% dintre respondenți iau în calcul o reconversie profesională către domeniul IT în viitorul apropiat.

Această tendință indică o orientare tot mai puternică către sectoarele tehnologice, considerate mai stabile și mai bine plătite.

În același timp, 55% dintre participanți consideră că o carieră în IT reprezintă o oportunitate atractivă în contextul actual al economiei digitale.

Atunci când au fost întrebați ce domenii din IT îi atrag cel mai mult, respondenții au indicat preferințe pentru specializări care combină creativitatea cu tehnologia. Printre cele mai populare opțiuni se numără:

Digital Marketing,

Graphic Design,

domenii tehnice precum securitatea cibernetică,

analiza de date.

Aceste rezultate sugerează că interesul pentru tehnologie nu se limitează doar la programare, ci include și roluri interdisciplinare, care implică atât competențe tehnice, cât și creative.

Motivațiile din spatele interesului pentru IT

Studiul evidențiază și principalele motive care îi determină pe români să se orienteze către domeniul tehnologic. Unul dintre cele mai importante este potențialul financiar.

Aproximativ 24% dintre respondenți declară că își doresc să facă o schimbare profesională pentru a obține un salariu mai mare, în timp ce 20% sunt motivați de pachetele de beneficii oferite de companiile din sectorul IT.

Potrivit autorilor cercetării, investiția în educația digitală și în dezvoltarea competențelor de inteligență artificială poate genera în timp beneficii economice semnificative pentru angajați. Astfel, formarea în domenii tehnologice este percepută nu doar ca o necesitate profesională, ci și ca o strategie pentru obținerea unei stabilități financiare pe termen lung.

Cine a participat la studiu

Sondajul realizat de NewTech Academy și Autoritatea Națională pentru Calificări a inclus 770 de respondenți din România, majoritatea având vârste cuprinse între 18 și 34 de ani.

Participanții provin din domenii profesionale diverse, printre care:

studenți,

specialiști în marketing, publicitate și PR,

profesioniști din E-commerce,

specialiști din IT și dezvoltare software,

angajați din retail,

profesioniști din educație și sectorul financiar.

Diversitatea profilurilor analizate oferă o imagine amplă asupra modului în care tinerii profesioniști și persoanele aflate la începutul carierei percep rolul inteligenței artificiale în viitorul lor profesional.

Transformările digitale schimbă piața muncii

Rezultatele studiului confirmă tendința globală conform căreia competențele digitale și cunoștințele legate de inteligența artificială devin din ce în ce mai importante pentru angajați din aproape toate domeniile.

Pe măsură ce companiile adoptă tot mai mult instrumente bazate pe AI pentru automatizare, analiză de date sau marketing digital, angajații sunt nevoiți să își actualizeze constant competențele pentru a rămâne competitivi.

În acest context, programele de formare profesională și educația continuă devin elemente esențiale pentru adaptarea la cerințele unei economii din ce în ce mai digitalizate.