Într-o piață a muncii tot mai dinamică, tranziția către sectorul tehnologic a încetat să mai fie o excepție, devenind un parcurs profesional standard pentru mulți angajați.

Totuși, marea provocare pentru începători rămâne punctul de plecare. Într-un interviu în exclusivitate pentru TechRider.ro, Tudor Dumitrescu, fondatorul platformei JoburiIT.ro, a demontat mitul conform căruia programarea înseamnă memorare și oferă o foaie de parcurs pentru cei care vor să facă pasul spre IT.

Schimbarea de paradigmă: IT-ul nu este despre memorare, ci despre logică

Cea mai frecventă greșeală a începătorilor este concentrarea excesivă pe învățarea pe de rost a limbajelor de programare. Tudor Dumitrescu subliniază că esența domeniului constă în capacitatea de a rezolva probleme.

„Primul lucru important este să înțeleagă că IT-ul nu este despre a memora limbaje de programare, ci despre a învăța să gândească logic și să rezolve probleme”, a afirmat el.

Recomandarea sa pentru cei care doresc o reconversie în IT este concentrarea pe un singur limbaj pentru a stăpâni conceptele fundamentale: variabile, condiții, funcții și structuri de date. Odată ce acest fundament este solid, „trecerea la alte tehnologii devine mult mai ușoară”.

Proiectele mici, „cartea de vizită” în fața angajatorilor

În procesul de recrutare, experiența practică primează în fața teoriei abstracte. Dumitrescu încurajează cursanții de la Academia Programatorilor să construiască proiecte, indiferent de complexitatea lor inițială, pentru a oferi dovezi concrete ale progresului.

„Angajatorii sunt mult mai interesați de ce poate construi cineva în mod real, decât de ce a studiat doar la nivel teoretic”, a explicat el.

Proiectele nu doar că consolidează cunoștințele, dar servesc drept portofoliu într-o piață unde rezultatele palpabile sunt moneda de schimb.

Consistența, „secretul” succesului

Diferența dintre cei care reușesc și cei care abandonează nu ține de coeficientul de inteligență, ci de disciplina zilnică.

„Majoritatea celor care nu reușesc nu eșuează din lipsă de inteligență, ci din lipsă de continuitate. Chiar și o oră pe zi, dacă este menținută pe termen lung, poate produce rezultate remarcabile”, a mai precizat fondatorul JoburiIT.ro.

AI nu este un substitut

În contextul tehnologic actual, inteligența artificială a devenit un instrument indispensabil în învățare, însă Tudor Dumitrescu avertizează asupra riscului de a deveni dependenți de soluțiile „copy-paste”.

„AI este un accelerator, nu un substitut pentru înțelegere. Este important ca persoana să încerce să înțeleagă soluțiile, nu doar să le copieze”, a explicat specialistul. Folosit corect, AI-ul poate oferi explicații instantanee și poate scurta procesul de învățare.

Învățarea structurată: De la confuzie la nivel angajabil

Pentru a trece de faza de confuzie specifică oricărui început, Dumitrescu recomandă programele de mentorat care oferă structură.

În cadrul Academiei Programatorilor, acesta a dezvoltat cursuri pe tehnologii de impact precum Java, baze de date și Blockchain, gândite special pentru a aduce un începător la un nivel compatibil cu cerințele angajatorilor.

„Cel mai important este să accepte că începutul este confuz pentru toată lumea. Diferența este făcută de cei care continuă suficient de mult timp încât lucrurile să înceapă să aibă sens

Accentul este pus pe practică, pe construirea de proiecte reale și pe înțelegerea modului în care funcționează sistemele, nu doar pe teorie”, a mai menționat Tudor Dumitrescu.

„Un obiectiv realist”

Reconversia în IT rămâne, așadar, un obiectiv realizabil în 2026, cu condiția ca entuziasmul de început să fie dublat de o metodă de studiu axată pe practică și de accesul la resurse educaționale validate de piața muncii.

Astfel, a face primul pas în IT nu mai este o excepție, ci un traseu normal pentru foarte multe persoane. „Cu abordarea corectă, cu consistență și cu acces la resursele potrivite, este un obiectiv realist și realizabil”, a concluzionat Dumitrescu.

Industria IT se schimbă rapid, iar cererea pentru specialiști nu se limitează la cei cu experiență anterioară în domeniu. Tehnologiile moderne, accesibile și sprijinul oferit de platforme educaționale sau instrumente AI permit oamenilor să învețe mai rapid și să construiască portofolii funcționale chiar de la zero.

În plus, companiile acordă tot mai multă importanță capacitatii de a gândi logic, de a rezolva probleme și de a construi produse concrete, mai mult decât cunoștințelor memorate. Astfel, procesul de reconversie nu mai este doar o opțiune, ci o cale viabilă pentru oricine dorește să intre în IT și să rămână relevant pe piața muncii.

