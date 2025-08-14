Mihai Pătrașcu, evomag, despre „taxa Temu” de 25 de lei: „Susținem orice măsură care contribuie la menținerea unei piețe corecte din punct de vedere concurențial” / ARMO: „Eficiența ei contează foarte mult de cum va fi aplicată”

Mihai Pătrașcu, CEO al evomag, a declarat pentru TechRider, ca reacție la taxa de 25 de lei pe coletele din spațiul extracomunitar sub 150 de euro anunțată de guvern, că magazinul online susține orice măsură care contribuie la menținerea unei piețe corecte din punct de vedere concurențial. Pe de altă parte, ARMO (Asociația Română a Magazinelor Online) a transmis că taxa este doar o măsură, iar eficiența ei depinde foarte mult de modul în care va fi aplicată.

„Susținem orice măsură care contribuie la menținerea unei piețe corecte din punct de vedere concurențial, în beneficiul direct al consumatorului. Atunci când concurența se desfășoară pe principii echitabile, clienții sunt cei care câștigă prin acces la produse conforme, de calitate și care respectă legislația în vigoare. Extinderea accelerată a comenzilor din China, în special prin platforme care nu respectă aceleași standarde de conformitate și garanție, a avut un impact negativ asupra eCommerce-ului românesc”, a declarat Pătrașcu.

Reprezentantul evomag a adăugat că jucătorii locali au pierdut teren în fața unor practici comerciale inegale, ceea ce a afectat și protecția consumatorilor.

„Din perspectiva evomag, orice reglementare care asigură respectarea standardelor și a legislației, oferind clienților produse sigure și servicii corecte, este un pas important către o piață sănătoasă și echilibrată”, a adăugat Pătrașcu.

Poziția ARMO cu privire la taxă

Pe de altă parte, ARMO a transmis că taxa trebuie să vizeze toate coletele extracomunitare vândute de platformele non-UE.

„Taxa e doar o măsură, iar eficiența ei depinde foarte mult de modul în care va fi aplicată. Ea trebuie să vizeze toate coletele extracomunitare vândute de platformele non-UE, cu valoare declarată sub 150 de euro, indiferent dacă acestea aterizează la Budapesta sau Oradea”, au precizat reprezentanții ARMO pentru Wall-street.ro.

Guvernul introduce o nouă taxă fixă de 25 de lei pe fluxurile extracomunitare de colete în valoare de sub 150 de euro, vizând comenzi de pe platforme precum Shein, Temu și Aliexpress. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că la nivel european, fluxurile extracomunitare de colete sub 150 de euro au crescut de la 1 miliard la 4 miliarde de euro în ultimii patru ani.