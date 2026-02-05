BREAKING SUA își exprimă interesul pentru cooperarea cu România în domeniul mineralelor critice, esențiale pentru industriile tech și auto

Statele Unite și-au exprimat intenția de a coopera cu România în domeniul mineralelor critice, subliniind importanța strategică a acestui sector pentru securitatea economică și națională.

Anunțul a fost făcut joi de Ambasada SUA la București, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Potrivit reprezentanților misiunii diplomatice, cooperarea vizează în special consolidarea lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice, considerate esențiale pentru industrii-cheie precum tehnologia avansată, energia și apărarea.

„Statele Unite și țările care au participat la reuniunea ministerială privind mineralele critice, inclusiv România, subliniază că lanțurile de aprovizionare sigure și fiabile cu minerale critice sunt esențiale pentru securitatea economică și națională comună și își reafirmă angajamentul de a coopera pentru consolidarea acestui sector strategic”, se arată în mesajul Ambasadei SUA.

Reuniunea la care se face referire a avut loc la Washington și a reunit reprezentanți ai mai multor state interesate de reducerea vulnerabilităților din lanțurile globale de aprovizionare cu materii prime critice, într-un context internațional marcat de competiția geopolitică și de dependențele față de un număr limitat de furnizori.

Interesul exprimat de partea americană plasează România în rândul statelor cu potențial relevant în acest domeniu, pe fondul preocupărilor tot mai accentuate ale aliaților occidentali privind accesul la resurse strategice.

