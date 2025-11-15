Succesul iPhone 17 în China stimulează vânzările, în prima lună după lansare

Vânzările de iPhone-uri ale Apple pe piaţa chineză au crescut în ritm anual cu 22% în prima lună după lansarea gamei iPhone 17, chiar dacă per ansamblu piaţa de smartphone-uri este în scădere, transmite Reuters.

iPhone 17 a impulsionat vânzările gigantului tehnologic american după lansarea din 19 septembrie, fiind responsabil pentru aproape patru cincimi din dispozitivele vândute consumatorilor, arată datele preliminare publicate de firma de cercetare de piaţă Counterpoint Research.

Anul trecut, vânzările de iPhone-uri în China au scăzut cu 5% în prima lună după lansarea gamei iPhone 16. Dar anul acesta sute de oameni au venit la celebrul magazin al Apple din Beijing pentru lansarea iPhone 17 – un semn al continuării entuziasmului pentru marca americană, în pofida intensificării concurenţei din partea grupurilor chineze Xiaomi şi Huawei.

În trimestrul trei din 2025, vânzările de smartphone-uri în China au scăzut în ritm anual cu 2,7%, pe fondul cererii reduse din partea consumatorilor, afectaţi de dificultăţile economice, transmite Agerpres. China este cea mai mare piaţă de telefoane mobile inteligente din lume.