General Dynamics obține un contract IT în valoare de 1,25 miliarde de dolari pentru a sprijini armata SUA în Europa și Africa

Divizia de informații și tehnologie a gigantului din domeniul apărării General Dynamics a obținut un contract în valoare de 1,25 miliarde dedolari pentru a sprijini armata SUA în Europa și Africa, a anunțat compania, la o săptămână după ce a câștigat un alt contract de apărare în valoare de 1,5 miliarde de dolari, potrivit Reuters.

Contractul, atribuit în septembrie, acoperă o perioadă de bază de cinci luni pentru tranziție și șapte ani opționali, a declarat General Dynamics Information Technology (GDIT).

Prin contractul Enterprise Mission Information Technology Services 2 (EMITS 2), GDIT va furniza servicii de IT, comunicații și sprijin pentru comandă de misiune pentru sediul central al Armatei SUA din Europa și Africa, organizațiile subordonate, NATO și alți parteneri.

Dezvăluirea vine la o săptămână după ce GDIT a anunțat că a obținut un contract de modernizare a întreprinderii în valoare de 1,5 miliarde de dolari pentru a ajuta Comandamentul Strategic al SUA, sau STRATCOM, să reducă costurile și să crească eficiența, inclusiv prin integrarea tehnologiilor de inteligență artificială.