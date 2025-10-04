dark
General Dynamics obține un contract IT în valoare de 1,25 miliarde de dolari pentru a sprijini armata SUA în Europa și Africa

Ștefan Munteanu
4 octombrie 2025
Sursa foto: Julia Demaree Nikhinson / AP / Profimedia
Divizia de informații și tehnologie a gigantului din domeniul apărării General Dynamics a obținut un contract în valoare de 1,25 miliarde dedolari pentru a sprijini armata SUA în Europa și Africa, a anunțat compania, la o săptămână după ce a câștigat un alt contract de apărare în valoare de 1,5 miliarde de dolari, potrivit Reuters.

Contractul, atribuit în septembrie, acoperă o perioadă de bază de cinci luni pentru tranziție și șapte ani opționali, a declarat General Dynamics Information Technology (GDIT).

Prin contractul Enterprise Mission Information Technology Services 2 (EMITS 2), GDIT va furniza servicii de IT, comunicații și sprijin pentru comandă de misiune pentru sediul central al Armatei SUA din Europa și Africa, organizațiile subordonate, NATO și alți parteneri.

Dezvăluirea vine la o săptămână după ce GDIT a anunțat că a obținut un contract de modernizare a întreprinderii în valoare de 1,5 miliarde de dolari pentru a ajuta Comandamentul Strategic al SUA, sau STRATCOM, să reducă costurile și să crească eficiența, inclusiv prin integrarea tehnologiilor de inteligență artificială.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

