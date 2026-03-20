Super Micro Computer Inc. și Nvidia, implicate într-un scandal privind exportul ilegal de tehnologie AI în China

Ștefan Munteanu
20 martie 2026
super-micro-computer-inc
Sursa foto: Chiang Ying-ying / AP / Profimedia
Autoritățile americane au pus sub acuzare trei persoane, inclusiv un oficial al Super Micro Computer Inc., într-un caz complex privind exportul ilegal de servere și cipuri de inteligență artificială către China, potrivit Associated Press.

Procurorii federali susțin că acuzații ar fi organizat o schemă pentru a ocoli restricțiile stricte impuse de SUA asupra tehnologiilor sensibile.

Cum s-a desfășurat schema

Cei trei suspecți ar fi redirecționat servere de înaltă performanță, echipate cu cipuri produse de Nvidia, către China, folosind documente falsificate și companii intermediare pentru a ascunde destinația reală. Ancheta indică faptul că echipamentele implicate în schemă valorează miliarde de dolari.

Cipurile Nvidia sunt esențiale pentru funcționarea centrelor de date și a sistemelor de inteligență artificială, motiv pentru care SUA controlează strict exportul lor, menținând astfel un avantaj strategic în domeniul AI și protejând securitatea națională.

Măsuri și anchetă în curs:

  • Un suspect, cetățean american și vicepreședinte al companiei, a fost arestat în California și eliberat ulterior pe cauțiune.
  • Al doilea suspect este reținut de autorități.
  • Al treilea suspect este încă căutat.

Ancheta arată că schema a fost extinsă progresiv, cu sute de milioane de dolari în echipamente exportate ilegal în China după producție în SUA.

Reacția companiilor

Super Micro Computer Inc. a declarat că acțiunile celor implicați contravin politicilor interne și că firma cooperează cu autoritățile. La rândul său, Nvidia a subliniat că respectarea legislației este o prioritate și că nu oferă suport pentru utilizarea ilegală a sistemelor sale.

Autoritățile americane au descris această schemă drept o amenințare directă la adresa securității naționale, subliniind importanța controlului exporturilor de tehnologie critică pentru AI.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

