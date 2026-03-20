Autoritățile americane au pus sub acuzare trei persoane, inclusiv un oficial al Super Micro Computer Inc., într-un caz complex privind exportul ilegal de servere și cipuri de inteligență artificială către China, potrivit Associated Press.

Procurorii federali susțin că acuzații ar fi organizat o schemă pentru a ocoli restricțiile stricte impuse de SUA asupra tehnologiilor sensibile.

Cum s-a desfășurat schema

Cei trei suspecți ar fi redirecționat servere de înaltă performanță, echipate cu cipuri produse de Nvidia, către China, folosind documente falsificate și companii intermediare pentru a ascunde destinația reală. Ancheta indică faptul că echipamentele implicate în schemă valorează miliarde de dolari.

Cipurile Nvidia sunt esențiale pentru funcționarea centrelor de date și a sistemelor de inteligență artificială, motiv pentru care SUA controlează strict exportul lor, menținând astfel un avantaj strategic în domeniul AI și protejând securitatea națională.

Măsuri și anchetă în curs:

Un suspect , cetățean american și vicepreședinte al companiei, a fost arestat în California și eliberat ulterior pe cauțiune.

Al doilea suspect este reținut de autorități.

Al treilea suspect este încă căutat.

Ancheta arată că schema a fost extinsă progresiv, cu sute de milioane de dolari în echipamente exportate ilegal în China după producție în SUA.

Reacția companiilor

Super Micro Computer Inc. a declarat că acțiunile celor implicați contravin politicilor interne și că firma cooperează cu autoritățile. La rândul său, Nvidia a subliniat că respectarea legislației este o prioritate și că nu oferă suport pentru utilizarea ilegală a sistemelor sale.

Autoritățile americane au descris această schemă drept o amenințare directă la adresa securității naționale, subliniind importanța controlului exporturilor de tehnologie critică pentru AI.