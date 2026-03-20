Autoritățile americane au pus sub acuzare trei persoane, inclusiv un oficial al Super Micro Computer Inc., într-un caz complex privind exportul ilegal de servere și cipuri de inteligență artificială către China, potrivit Associated Press.
Procurorii federali susțin că acuzații ar fi organizat o schemă pentru a ocoli restricțiile stricte impuse de SUA asupra tehnologiilor sensibile.
Cum s-a desfășurat schema
Cei trei suspecți ar fi redirecționat servere de înaltă performanță, echipate cu cipuri produse de Nvidia, către China, folosind documente falsificate și companii intermediare pentru a ascunde destinația reală. Ancheta indică faptul că echipamentele implicate în schemă valorează miliarde de dolari.
Cipurile Nvidia sunt esențiale pentru funcționarea centrelor de date și a sistemelor de inteligență artificială, motiv pentru care SUA controlează strict exportul lor, menținând astfel un avantaj strategic în domeniul AI și protejând securitatea națională.
Măsuri și anchetă în curs:
- Un suspect, cetățean american și vicepreședinte al companiei, a fost arestat în California și eliberat ulterior pe cauțiune.
- Al doilea suspect este reținut de autorități.
- Al treilea suspect este încă căutat.
Ancheta arată că schema a fost extinsă progresiv, cu sute de milioane de dolari în echipamente exportate ilegal în China după producție în SUA.
Reacția companiilor
Super Micro Computer Inc. a declarat că acțiunile celor implicați contravin politicilor interne și că firma cooperează cu autoritățile. La rândul său, Nvidia a subliniat că respectarea legislației este o prioritate și că nu oferă suport pentru utilizarea ilegală a sistemelor sale.
Autoritățile americane au descris această schemă drept o amenințare directă la adresa securității naționale, subliniind importanța controlului exporturilor de tehnologie critică pentru AI.