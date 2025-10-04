Taiwanul refuză să mute jumătate din producția de cipuri destinate Statelor Unite pe teritoriul american

Taiwanul nu va accepta propunerea Washingtonului de a produce local jumătate din cipurile pe care le furnizează în prezent Statelor Unite, a declarat principalul negociator comercial al insulei.

În declarațiile făcute reporterilor, Cheng Li-chiun, care este și vicepremierul țării, a afirmat miercuri că propunerea privind împărțirea „50-50” a producției de semiconductori nici măcar nu a fost discutată, potrivit CNN, la întoarcerea sa de la negocierile comerciale din SUA.

Sec. Lutnick a menționat propunerea în timpul unui interviu recent, potrivit Bloomberg, spunând că SUA a ridicat această propunere pentru a reduce dependența sa de lanțurile de aprovizionare din străinătate. Taiwanul a respins rapid sugestia 50-50, spunând că nu va accepta împărțirea și că aceasta nici măcar nu a făcut parte din negocierile comerciale.

Washingtonul este din ce în ce mai îngrijorat de dependența sa puternică de Taiwan, unde gigantul TSMC furnizează marea majoritate a semiconductorilor avansați din lume către clienți importanți, precum producătorul de cipuri AI Nvidia și Apple.

Însă mulți din Taiwanul autonom consideră că abilitatea sa de a produce cipuri este un „scut de siliciu” care ar putea descuraja o potențială invazie din partea Chinei și va mobiliza sprijinul internațional pentru securitatea sa.

Luni, Hsu Yu-chen, un legislator al partidului de opoziție Kuomintang (KMT), a criticat cererea SUA ca fiind o „jaf pur și simplu” în loc de „cooperare”, îndemnând guvernul să respingă cererea care, potrivit ei, echivalează cu „vânzarea națiunii”.

„Dacă SUA impun o divizare a capacității de producție celei mai avansate a TSMC, eficacitatea «scutului de siliciu» va fi slăbită, iar pârghia strategică de securitate a Taiwanului va fi complet pierdută”, a afirmat ea într-o declarație. „Taiwanul are nevoie de aliați, dar nu de aliați care se preocupă doar de propria securitate, ignorând supraviețuirea Taiwanului.”

„Această problemă nu a fost discutată în această rundă de negocieri și nu vom fi de acord cu o astfel de condiție”, a spus Cheng, potrivit raportului. Ea a adăugat că Taiwanul dorește să se concentreze pe concesii din tarifele iminente prevăzute în Secțiunea 232.

Washingtonul investighează în prezent nivelul de risc pentru securitatea națională pe care îl reprezintă importurile de semiconductori pentru țară în conformitate cu Secțiunea 232. Președintele Donald Trump spune că ia în considerare aplicarea unei taxe de 200% sau chiar 300% asupra acestor mărfuri, ceea ce ar avea un impact negativ asupra marilor producători, precum Taiwanul.

S-a remarcat că 70% din exporturile sale sunt legate de semiconductori și, deși SUA au impus deja o taxă reciprocă de 20% asupra mărfurilor taiwaneze, cipurile și produsele similare au fost scutite, până în prezent, în așteptarea rezultatului anchetei Casei Albe.

Acest refuz evidențiază discuția importantă care are loc între cei doi aliați. SUA doresc, în mod firesc, ca o parte mai mare din cipurile de care au nevoie să fie produse în interiorul Statelor Unite, afirmând că este inacceptabil ca majoritatea semiconductorilor de care depinde țara să fie produși într-o „insulă situată la 130 de km de China continentală”. Pe de altă parte, Digitimes raportează că Taiwanul dorește scutiri de la Secțiunea 232 pentru principalul său produs de export, precum și un acord tarifar mai avantajos și un parteneriat economic mai profund între Taipei și Washington.

Taiwanul își folosește adesea poziția globală de principal producător mondial de semiconductori avansați ca un fel de „scut de siliciu”. Mutarea a peste 50% din producția de cipuri destinate Statelor Unite de pe insulă în Statele Unite este un risc pe care s-ar putea să nu fie dispusă să și-l asume, deoarece va reduce dependența celui mai mare rival al Chinei de insulă. La urma urmei, dacă vecinul său mai mare din vest preia controlul asupra țării, ar putea folosi expertiza Taiwanului în domeniul semiconductorilor pentru a dicta condiții restului lumii.

În 2020, TSMC a răspuns cererilor SUA și a anunțat o investiție revoluționară de 12 miliarde de dolari pentru construirea unor facilități avansate de producție de cipuri în Phoenix, în ciuda îngrijorărilor industriei și ale publicului. La începutul acestui an, TSMC și-a mărit drastic investiția totală la 165 de miliarde de dolari, cu fabrici suplimentare.

Aceste mișcări au declanșat teamă și resemnare în rândul populației taiwaneze, o parte dintre aceștia considerând că SUA folosește presiunea politică pentru a priva Taiwanul de mândria sa industrială și de competitivitatea sa de bază.

Arisa Liu, director la Institutul de Cercetări Economice din Taiwan, un think tank independent, a declarat că, în opinia sa, ultima cerere a Washingtonului „aduce mai mult rău decât beneficii Taiwanului”.

„Investițiile semnificative și transferul capacității către SUA vor slăbi inevitabil ecosistemul Taiwanului, subminând integritatea lanțului său de aprovizionare”, a declarat ea într-o declarație pentru CNN, adăugând că beneficiul pe termen scurt ar putea fi ratele tarifare relativ scăzute pe care SUA le impune exporturilor taiwaneze.

Taiwanul și TSMC își datorează succesul în producția de cipuri în parte concentrării ridicate a actorilor din industrie, de la furnizorii de plăci de siliciu la producătorii de echipamente și furnizorii de servicii, au afirmat experții. Acest lucru a contribuit la crearea unui ecosistem complet al lanțului de aprovizionare care funcționează eficient, o caracteristică necesară în producția de semiconductori.