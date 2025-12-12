Tehnologia și hidrogenul, în centrul strategiei de extindere a schimburilor economice la 2 miliarde de dolari între România și Egipt 

Tehnologia și hidrogenul sunt în centrul strategiei de extindere a schimburilor economice la 2 miliarde de dolari între România și Egipt, relatează Egypt Independent.

Potrivit publicației, Asociația Oamenilor de Afaceri Egipteni (EBA) a găzduit-o pe ambasadoarea României, Olivia Toderean, în cadrul unei întâlniri dedicate consolidării relațiilor economice. Momentul a coincis cu împlinirea a 120 de ani de relații diplomatice și cu statutul României de țară invitată la Târgul Internațional de Carte de la Cairo din 2026.

Obiective economice și parteneriate strategice

EBA estimează că schimburile comerciale vor ajunge anul acesta la 1,5 miliarde de dolari, dintre care exporturile egiptene valorează aproximativ 500 de milioane de dolari — în principal textile, produse petroliere și agricultură. România vizează însă o creștere a volumului comercial la 2 miliarde de dolari, un prag care s-ar putea atinge prin proiecte cu componentă tehnologică și energetică.

Direcții cu potențial mojor: Tehnologie, energie și inovare

Discuțiile au scos în evidență câteva domenii cu potențial accelerat de colaborare:

Hidrogen verde și energie curată – Egiptul investește masiv în infrastructură pentru combustibili alternativi, iar România explorează parteneriate în tehnologiile de producție, conversie și distribuție.

– Egiptul investește masiv în infrastructură pentru combustibili alternativi, iar România explorează parteneriate în tehnologiile de producție, conversie și distribuție. Industria tech – Ambele state caută modalități de a integra firmele românești din IT, cybersecurity și soluții digitale în proiecte egiptene de modernizare, smart governance și automatizare industrială.

– Ambele state caută modalități de a integra firmele românești din IT, cybersecurity și soluții digitale în proiecte egiptene de modernizare, smart governance și automatizare industrială. Sectorul gazelor – Companiile românești active deja în Egipt pot extinde cooperarea prin soluții digitale de monitorizare și optimizare a producției energetice.

– Companiile românești active deja în Egipt pot extinde cooperarea prin soluții digitale de monitorizare și optimizare a producției energetice. Turism digitalizat – Autoritățile analizează posibilitatea introducerii de noi rute aeriene directe, inclusiv un zbor săptămânal Hurghada–București, care ar putea fi dublat de platforme digitale comune de promovare turistică.

Investiții și ecosistem educațional

România încurajează investițiile egiptene în sectoare precum industria alimentară, dezvoltările imobiliare și educația, unde cooperarea se extinde deja prin numărul tot mai mare de tineri egipteni care studiază la universități românești. În plan tehnologic, discuțiile includ posibilitatea extinderii programelor comune de cercetare și a inițiativelor dedicate startup-urilor tech.

Provocări: tranziția verde și reglementările europene

EBA a subliniat necesitatea unui angajament comun pentru a gestiona impactul Mecanismului de Ajustare la Frontieră pentru Carbon (CBAM), care riscă să afecteze exporturile egiptene. Pentru Egipt, adaptarea la standardele europene ar putea accelera modernizarea industriei prin investiții în tehnologii cu emisii reduse.