Tranzacțiile uriașe care au remodelat industria tech în ultimul deceniu

Ștefan Munteanu
8 decembrie 2025
Sursa foto: SEBASTIEN BOZON / AFP / Profimedia
Netflix a acceptat vineri să cumpere divizia de televiziune, studiouri de film și streaming a Warner Bros Discovery pentru suma de 72 de miliarde de dolari, o tranzacție care ar transfera controlul asupra unuia dintre cele mai prețioase și mai vechi resurse ale Hollywood-ului către pionierul streaming-ului.

Reuters a realizat o listă cu cele mai mari tranzacții din domeniul tehnologiei din SUA din ultimul deceniu:

  1. Warner Bros Discovery (Studio & Streaming)

  • Cumpărător: Netflix
  • Valoarea tranzacției: 72,0 miliarde de dolari
  • Data încheierii: Preconizată pentru 2026

  1. Twenty-First Century Fox

  • Cumpărător: Walt Disney
  • Valoarea tranzacției: 71,0 miliarde de dolari
  • Data încheierii: Martie 2019

  1. VMware

  • Cumpărător: Broadcom
  • Valoarea tranzacției: 69,0 miliarde de dolari
  • Data încheierii: noiembrie 2023

  1. Activision Blizzard

  • Cumpărător: Microsoft
  • Valoarea tranzacției: 69,0 miliarde de dolari
  • Data încheierii: octombrie 2023

  1. EMC Corp

  • Cumpărător: Dell Technologies
  • Valoarea tranzacției: 67,0 miliarde de dolari
  • Data încheierii: septembrie 2016

  1. Twitter

  • Cumpărător: Elon Musk
  • Valoarea tranzacției: 44,0 miliarde de dolari
  • Data încheierii: octombrie 2022

  1. Broadcom

  • Cumpărător: Avago Technologies
  • Valoarea tranzacției: 37,0 miliarde de dolari
  • Data încheierii: februarie 2016

  1. Red Hat

  • Cumpărător: International Business Machines (IBM)
  • Valoarea tranzacției: 34,0 miliarde de dolari
  • Data încheierii: iulie 2019

  1. Wiz

  • Cumpărător: Alphabet
  • Valoarea tranzacției: 32,0 miliarde de dolari
  • Data încheierii: estimată pentru 2026

  1. Splunk

  • Cumpărător: Cisco
  • Valoarea tranzacției: 28,0 miliarde de dolari
  • Data încheierii: martie 2024

  1. Slack Technologies

  • Cumpărător: Salesforce
  • Valoarea tranzacției: 27,7 miliarde de dolari
  • Data încheierii: iulie 2021

  1. LinkedIn

  • Cumpărător: Microsoft
  • Valoarea tranzacției: 26,2 miliarde de dolari
  • Data încheierii: decembrie 2016

  1. Sprint

  • Cumpărător: T-Mobile US
  • Valoarea tranzacției: 23,0 miliarde USD
  • Data încheierii: aprilie 2020

  1. WhatsApp

  • Cumpărător: Meta Platforms
  • Valoarea tranzacției: 22,0 miliarde USD
  • Data încheierii: octombrie 2014

  1. Cox Communications

  • Cumpărător: Charter Communications
  • Valoarea tranzacției: 21,9 miliarde USD
  • Data încheierii: Nespecificată

  1. CA Technologies

  • Cumpărător: Broadcom
  • Valoarea tranzacției: 19,0 miliarde de dolari
  • Data încheierii: noiembrie 2018

  1. Tableau

  • Cumpărător: Salesforce
  • Valoarea tranzacției: 15,7 miliarde de dolari
  • Data încheierii: august 2019

  1. Shaw Communications

  • Cumpărător: Rogers Communications
  • Valoarea tranzacției: 14,9 miliarde de dolari
  • Data încheierii: aprilie 2023

  1. Whole Foods Market

  • Cumpărător: Amazon.com
  • Valoarea tranzacției: 13,7 miliarde de dolari
  • Data încheierii: august 2017

  1. Frontier

  • Cumpărător: Verizon
  • Valoarea tranzacției: 9,6 miliarde de dolari
  • Data încheierii: preconizată în 2026

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

