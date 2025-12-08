Tranzacțiile uriașe care au remodelat industria tech în ultimul deceniu

Netflix a acceptat vineri să cumpere divizia de televiziune, studiouri de film și streaming a Warner Bros Discovery pentru suma de 72 de miliarde de dolari, o tranzacție care ar transfera controlul asupra unuia dintre cele mai prețioase și mai vechi resurse ale Hollywood-ului către pionierul streaming-ului.
Reuters a realizat o listă cu cele mai mari tranzacții din domeniul tehnologiei din SUA din ultimul deceniu:
-
Warner Bros Discovery (Studio & Streaming)
- Cumpărător: Netflix
- Valoarea tranzacției: 72,0 miliarde de dolari
- Data încheierii: Preconizată pentru 2026
-
Twenty-First Century Fox
- Cumpărător: Walt Disney
- Valoarea tranzacției: 71,0 miliarde de dolari
- Data încheierii: Martie 2019
-
VMware
- Cumpărător: Broadcom
- Valoarea tranzacției: 69,0 miliarde de dolari
- Data încheierii: noiembrie 2023
-
Activision Blizzard
- Cumpărător: Microsoft
- Valoarea tranzacției: 69,0 miliarde de dolari
- Data încheierii: octombrie 2023
-
EMC Corp
- Cumpărător: Dell Technologies
- Valoarea tranzacției: 67,0 miliarde de dolari
- Data încheierii: septembrie 2016
- Cumpărător: Elon Musk
- Valoarea tranzacției: 44,0 miliarde de dolari
- Data încheierii: octombrie 2022
-
Broadcom
- Cumpărător: Avago Technologies
- Valoarea tranzacției: 37,0 miliarde de dolari
- Data încheierii: februarie 2016
-
Red Hat
- Cumpărător: International Business Machines (IBM)
- Valoarea tranzacției: 34,0 miliarde de dolari
- Data încheierii: iulie 2019
-
Wiz
- Cumpărător: Alphabet
- Valoarea tranzacției: 32,0 miliarde de dolari
- Data încheierii: estimată pentru 2026
-
Splunk
- Cumpărător: Cisco
- Valoarea tranzacției: 28,0 miliarde de dolari
- Data încheierii: martie 2024
-
Slack Technologies
- Cumpărător: Salesforce
- Valoarea tranzacției: 27,7 miliarde de dolari
- Data încheierii: iulie 2021
- Cumpărător: Microsoft
- Valoarea tranzacției: 26,2 miliarde de dolari
- Data încheierii: decembrie 2016
-
Sprint
- Cumpărător: T-Mobile US
- Valoarea tranzacției: 23,0 miliarde USD
- Data încheierii: aprilie 2020
- Cumpărător: Meta Platforms
- Valoarea tranzacției: 22,0 miliarde USD
- Data încheierii: octombrie 2014
-
Cox Communications
- Cumpărător: Charter Communications
- Valoarea tranzacției: 21,9 miliarde USD
- Data încheierii: Nespecificată
-
CA Technologies
- Cumpărător: Broadcom
- Valoarea tranzacției: 19,0 miliarde de dolari
- Data încheierii: noiembrie 2018
-
Tableau
- Cumpărător: Salesforce
- Valoarea tranzacției: 15,7 miliarde de dolari
- Data încheierii: august 2019
-
Shaw Communications
- Cumpărător: Rogers Communications
- Valoarea tranzacției: 14,9 miliarde de dolari
- Data încheierii: aprilie 2023
-
Whole Foods Market
- Cumpărător: Amazon.com
- Valoarea tranzacției: 13,7 miliarde de dolari
- Data încheierii: august 2017
-
Frontier
- Cumpărător: Verizon
- Valoarea tranzacției: 9,6 miliarde de dolari
- Data încheierii: preconizată în 2026