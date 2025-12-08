Tranzacțiile uriașe care au remodelat industria tech în ultimul deceniu

Netflix a acceptat vineri să cumpere divizia de televiziune, studiouri de film și streaming a Warner Bros Discovery pentru suma de 72 de miliarde de dolari, o tranzacție care ar transfera controlul asupra unuia dintre cele mai prețioase și mai vechi resurse ale Hollywood-ului către pionierul streaming-ului.

Reuters a realizat o listă cu cele mai mari tranzacții din domeniul tehnologiei din SUA din ultimul deceniu:

Warner Bros Discovery (Studio & Streaming)

Cumpărător: Netflix

Netflix Valoarea tranzacției: 72,0 miliarde de dolari

Data încheierii: Preconizată pentru 2026

Twenty-First Century Fox

Cumpărător: Walt Disney

Walt Disney Valoarea tranzacției: 71,0 miliarde de dolari

71,0 miliarde de dolari Data încheierii: Martie 2019

VMware

Cumpărător: Broadcom

Broadcom Valoarea tranzacției: 69,0 miliarde de dolari

69,0 miliarde de dolari Data încheierii: noiembrie 2023

Activision Blizzard

Cumpărător: Microsoft

Microsoft Valoarea tranzacției: 69,0 miliarde de dolari

69,0 miliarde de dolari Data încheierii: octombrie 2023

EMC Corp

Cumpărător: Dell Technologies

Dell Technologies Valoarea tranzacției: 67,0 miliarde de dolari

67,0 miliarde de dolari Data încheierii: septembrie 2016

Twitter

Cumpărător: Elon Musk

Elon Musk Valoarea tranzacției: 44,0 miliarde de dolari

44,0 miliarde de dolari Data încheierii: octombrie 2022

Broadcom

Cumpărător: Avago Technologies

Avago Technologies Valoarea tranzacției: 37,0 miliarde de dolari

37,0 miliarde de dolari Data încheierii: februarie 2016

Red Hat

Cumpărător: International Business Machines (IBM)

International Business Machines (IBM) Valoarea tranzacției: 34,0 miliarde de dolari

34,0 miliarde de dolari Data încheierii: iulie 2019

Wiz

Cumpărător: Alphabet

Alphabet Valoarea tranzacției: 32,0 miliarde de dolari

32,0 miliarde de dolari Data încheierii: estimată pentru 2026

Splunk

Cumpărător: Cisco

Cisco Valoarea tranzacției: 28,0 miliarde de dolari

28,0 miliarde de dolari Data încheierii: martie 2024

Slack Technologies

Cumpărător: Salesforce

Salesforce Valoarea tranzacției: 27,7 miliarde de dolari

27,7 miliarde de dolari Data încheierii: iulie 2021

LinkedIn

Cumpărător: Microsoft

Microsoft Valoarea tranzacției: 26,2 miliarde de dolari

26,2 miliarde de dolari Data încheierii: decembrie 2016

Sprint

Cumpărător: T-Mobile US

T-Mobile US Valoarea tranzacției: 23,0 miliarde USD

23,0 miliarde USD Data încheierii: aprilie 2020

WhatsApp

Cumpărător: Meta Platforms

Meta Platforms Valoarea tranzacției: 22,0 miliarde USD

22,0 miliarde USD Data încheierii: octombrie 2014

Cox Communications

Cumpărător: Charter Communications

Charter Communications Valoarea tranzacției: 21,9 miliarde USD

21,9 miliarde USD Data încheierii: Nespecificată

CA Technologies

Cumpărător: Broadcom

Broadcom Valoarea tranzacției: 19,0 miliarde de dolari

19,0 miliarde de dolari Data încheierii: noiembrie 2018

Tableau

Cumpărător: Salesforce

Salesforce Valoarea tranzacției: 15,7 miliarde de dolari

15,7 miliarde de dolari Data încheierii: august 2019

Shaw Communications

Cumpărător: Rogers Communications

Rogers Communications Valoarea tranzacției: 14,9 miliarde de dolari

14,9 miliarde de dolari Data încheierii: aprilie 2023

Whole Foods Market

Cumpărător: Amazon.com

Amazon.com Valoarea tranzacției: 13,7 miliarde de dolari

13,7 miliarde de dolari Data încheierii: august 2017

Frontier

Cumpărător: Verizon

Verizon Valoarea tranzacției: 9,6 miliarde de dolari

9,6 miliarde de dolari Data încheierii: preconizată în 2026