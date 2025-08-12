Trump deschide calea pentru vânzarea cipurilor AI de ultimă generație ale Nvidia către China

Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat luni că ar putea permite companiei Nvidia să vândă o versiune redusă a cipului GPU avansat de ultimă generație în China, în ciuda temerilor profund înrădăcinate la Washington că Beijingul ar putea exploata capacitățile de inteligență artificială ale SUA pentru a-și supraalimenta armata, relatează Reuters.

Criticii au afirmat că această mișcare ar putea deschide calea Chinei către obținerea unei puteri de calcul mai avansate din SUA, chiar în contextul în care cele două țări se luptă pentru supremația tehnologică.

„Jensen (Huang, CEO Nvidia) are și noul cip, Blackwell. Un Blackwell oarecum îmbunătățit în sens negativ. Cu alte cuvinte, reduceți-i puterea cu 30% până la 50%”, a declarat Trump reporterilor, făcând aparent referire la reducerea puterii de calcul a cipului.

„Cred că va veni să mă vadă din nou în legătură cu asta, dar va fi o versiune neîmbunătățită a celui mare”, a adăugat el.

Anterior, administrația Trump a confirmat un acord fără precedent cu Nvidia și AMD, prin care guvernul SUA va primi 15% din veniturile obținute din vânzarea unor cipuri avansate în China.

Măsura a provocat frisoane la Washington, unde susținătorii politicilor anti-China din ambele partide au încercat de mult timp să mențină Beijingul cu generații în urma tehnologiei americane în domeniul IA.

„Chiar și cu versiuni reduse ale cipurilor Nvidia, China ar putea cheltui și cumpăra suficiente pentru a construi supercomputere AI de ultimă generație, la scară mondială”, a declarat Saif Khan, fost director de tehnologie și securitate națională la Consiliul Național de Securitate al Casei Albe sub fostul președinte Joe Biden, care a restricționat puternic exporturile de cipuri AI din SUA în străinătate. „Acest lucru ar putea duce direct la depășirea Americii de către China în ceea ce privește capacitățile AI.”

Cel mai avansat cip pe care Nvidia are în prezent dreptul să îl vândă Chinei este H20, care se bazează pe platforma arhitecturală Hopper, mai veche, a Nvidia. Compania americană de cipuri AI a anunțat la începutul anului 2024 cea mai recentă platformă Blackwell.

Reuters a scris în mai că Nvidia pregătea un nou cip pentru China, care era o variantă a celor mai recente cipuri AI Blackwell de ultimă generație, la un cost semnificativ mai mic.

Nvidia nu a dezvăluit existența cipului sau capacitățile acestuia în comparație cu produsele sale din SUA. Dar versiunea americană de referință a cipului Blackwell, pe care Nvidia a prezentat-o în martie, este de până la 30 de ori mai rapidă decât predecesorul său.