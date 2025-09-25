TSMC și firme de software pentru proiectarea cipurilor utilizează AI pentru a reduce consumul de energie al procesoarelor

Cipurile de calcul care alimentează inteligența artificială consumă multă energie electrică. Cel mai mare producător mondial de astfel de cipuri a prezentat o nouă strategie pentru a le face mai eficiente din punct de vedere energetic: utilizarea unui software bazat pe AI pentru proiectarea lor, notează Reuters.

La o conferință din Silicon Valley, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, producătorul contractant care fabrică cipuri pentru Nvidia, a prezentat o serie de metode prin care speră să crească eficiența energetică a cipurilor de calcul AI de aproximativ 10 ori.

De exemplu, serverele AI actuale ale Nvidia pot consuma până la 1.200 de wați în timpul sarcinilor solicitante, ceea ce ar echivala cu energia consumată de 1.000 de gospodării din SUA dacă ar funcționa continuu.

Câștigurile pe care TSMC speră să le obțină provin dintr-o nouă generație de proiecte de cipuri în care mai multe „microcipuri” – piese mai mici de cipuri de calcul complete – care utilizează tehnologii diferite, sunt combinate pentru a forma un singur pachet de calcul.

Dar pentru a utiliza aceste tehnologii, firmele care proiectează cipuri se bazează din ce în ce mai mult pe software-ul AI de la furnizori precum Cadence Design Systems și Synopsys, ambii lansând miercuri noi produse care au fost dezvoltate în strânsă colaborare cu TSMC.

Pentru unele dintre sarcinile complexe din proiectarea cipurilor, instrumentele partenerilor software ai TSMC au găsit soluții mai bune decât inginerii umani ai TSMC – și au făcut-o mult mai repede.

„Acest lucru ajută la maximizarea capacității tehnologiei TSMC și considerăm că este foarte util”, a declarat Jim Chang, director adjunct la TSMC pentru grupul său de metodologie 3DIC, în timpul unei prezentări în care a descris concluziile. „Acest lucru durează cinci minute, în timp ce designerul nostru trebuie să lucreze două zile”.

Modul actual de fabricare a cipurilor se apropie de limite, cum ar fi capacitatea de a muta date pe și de pe cipuri folosind conexiuni electrice. Noile tehnologii, cum ar fi mutarea informațiilor între cipuri cu conexiuni optice, trebuie să devină suficient de fiabile pentru a putea fi utilizate în centrele de date masive, a declarat Kaushik Veeraraghavan, inginer în cadrul grupului de infrastructură Meta Platforms, care a ținut un discurs.

„De fapt, aceasta nu este o problemă de inginerie”, a spus Veeraraghavan. „Este o problemă fizică fundamentală.”