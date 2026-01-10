Industria mașinilor autonome, marcată în ultimul deceniu de investiții costisitoare și rezultate limitate, încearcă să intre într-o nouă etapă, bazată pe inteligență artificială și parteneriate între producători auto, furnizori de tehnologie și companii de cipuri, potrivit Reuters.

Anunțurile făcute la CES 2026, târgul de tehnologie desfășurat la Las Vegas, indică o strategie comună de reducere a costurilor și de accelerare a implementării comerciale.

Dificultăți peste așteptări

Deși vehiculele care se conduc singure sunt văzute ca o posibilă transformare majoră a transportului, dezvoltarea lor s-a dovedit mult mai dificilă și mai scumpă decât estimările inițiale. Mulți producători auto rămân reticenți, invocând costurile ridicate, problemele de scalabilitate și incertitudinile legate de cererea reală din piață.

Alianțe strategice la CES 2026

La CES, mai multe alianțe au fost prezentate ca soluții pentru depășirea acestor obstacole. Amazon Web Services și furnizorul german Aumovio au anunțat un acord care vizează sprijinirea lansării comerciale a vehiculelor autonome.

În paralel, compania de camioane autonome Kodiak AI a anunțat un parteneriat cu Bosch, pentru extinderea producției de hardware și senzori destinați transportului autonom.

Un rol central îl joacă Nvidia, care a prezentat o platformă de nouă generație pentru conducere autonomă. Aceasta va fi utilizată într-o alianță de robotaxi anunțată de Lucid Group, Nuro și Uber. Totodată, Mercedes-Benz a anunțat că va lansa în cursul acestui an, în Statele Unite, un nou sistem avansat de asistență la condus, care permite rularea autonomă pe străzi urbane, sub supravegherea șoferului.

Inteligența artificială, instrumentul-cheie

Potrivit reprezentanților industriei, inteligența artificială devine un instrument-cheie pentru reducerea costurilor de dezvoltare. „AI și AI-ul generativ sunt un mare accelerator pentru industrie, pentru că permit realizarea unei cantități semnificative de dezvoltare și validare cu mult mai puține resurse”, a declarat un executiv al Amazon Web Services.

Presiunea din China

În același timp, producătorii occidentali sunt presați de progresele rapide din China. Recent, autoritățile chineze au aprobat două modele cu autonomie de nivel 3, care permite condusul fără intervenție umană în anumite condiții.

Industria auto definește cinci niveluri de autonomie, de la nivelul 1, care include funcții de bază precum cruise control, până la nivelul 5, care presupune conducere complet autonomă, fără intervenție umană.

Așteptări realiste

Cu toate acestea, lideri din industrie avertizează asupra așteptărilor nerealiste. CEO-ul Infineon a declarat că nu vede o tranziție rapidă către mașini complet autonome și că marii producători preferă, deocamdată, tehnologii de nivel 2, care sunt deja disponibile și pot genera venituri, dar necesită atenția constantă a șoferului. „Nu văd, în acest moment, un val care să se îndrepte spre nivelul 5″, a spus acesta.

Promisiuni nerealizate

Industria rămâne marcată de promisiuni nerealizate. Elon Musk anunța în 2019 că Tesla va avea un milion de mașini autonome pe drumuri într-un an, însă un serviciu limitat de robotaxi a fost lansat abia anul trecut. Între timp, producători consacrați precum General Motors și Ford Motor au renunțat la propriile proiecte interne de conducere autonomă, după pierderi financiare semnificative.

Progrese recente și perspective

Reprezentanții Nvidia susțin că progresele recente în AI permit abordarea unor probleme fundamentale ale tehnologiei autonome, inclusiv gestionarea situațiilor neprevăzute din trafic.

Analiștii Morgan Stanley apreciază că platforma open-source a Nvidia ar putea oferi producătorilor tradiționali o șansă de a reduce decalajul față de Tesla, chiar dacă aceasta rămâne, în continuare, înaintea concurenței.

În acest context, noua strategie a industriei se bazează mai puțin pe promisiuni spectaculoase și mai mult pe colaborări, tehnologii incrementale și aplicații comerciale limitate, dar funcționale.