Universitatea din Oradea a realizat 25 de transferuri tehnologice către mediul socio-economic, în ultimii trei ani

Universitatea din Oradea a realizat, în ultimii trei ani, 25 de transferuri tehnologice către mediul economic și social, prin intermediul Centrului de Transfer Tehnologic al instituției, a declarat rectorul universității, Constantin Bungău, pentru Agerpres.

Transferurile au vizat domenii precum industria, bioeconomia, medicina, digitalizarea și mediul social. Potrivit conducerii universității, activitatea de cercetare și transfer tehnologic a stat la baza asumării, în 2025, a conceptului de „universitate de educație și cercetare avansată”.

Rectorul Constantin Bungău a precizat că Universitatea din Oradea dispune de un centru de transfer tehnologic încă din 2007, cu personal și proceduri dedicate activității de inovare. În urma unei investiții realizate cu fonduri europene, în decembrie 2025 a fost finalizată o clădire nouă, dotată cu echipamente și tehnologii de ultimă generație, destinată exclusiv activităților centrului.

Centrul de Transfer Tehnologic are rolul de a facilita, pe de o parte, relația dintre comunitatea academică și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), pentru brevetarea și protejarea rezultatelor științifice, iar pe de altă parte, conexiunea cu mediul de afaceri pentru introducerea în circuitul economic a soluțiilor dezvoltate în universitate. Activitățile includ consultanță, audit tehnologic, managementul proprietății intelectuale, digitalizare și managementul inovării.

Potrivit prorectorului pentru Managementul Cercetării, Sanda Filip, cele 25 de transferuri tehnologice realizate în ultimii trei ani se concentrează în principal în domeniile hrană și bioeconomie, resurse naturale, digitalizare și industrie, climă și mediu, energie și mobilitate, sănătate, dar și în zona culturii și a societății incluzive.

La nivelul universității sunt înregistrate în prezent nouă brevete de invenție, alte două aflându-se în procedură de omologare. Transferul tehnologic presupune valorificarea soluțiilor dezvoltate în mediul academic prin acordarea dreptului de utilizare către companii interesate, pe bază de contracte care contribuie la bugetul instituției.

Reprezentanții universității au oferit ca exemple de soluții transferate economic un extract bogat în antociani cu aplicații dermato-cosmetice, utilizarea materialelor avansate în construcția suprastructurilor auto, o metodă non-invazivă de determinare a unor biomarkeri specifici COVID-19 și un ecoinhibitor pentru controlul coroziunii metalelor în medii apoase.

Infrastructura Centrului de Transfer Tehnologic a fost modernizată printr-un proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014–2020, cu o valoare totală de 31,7 milioane de lei, din care 14,53 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Primăria Oradea.

Centrul funcționează într-o clădire nouă, cu o suprafață de 1.621 de metri pătrați, situată în campusul universitar, și include patru laboratoare — de fabricație, automatizare și robotică, calitate și Industry 4.0 — precum și săli de conferințe, spații expoziționale și birouri.