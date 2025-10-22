VIDEO Imagini rare din interiorul unei fabrici TSMC: Cum sunt produse procesoarele destinate celor mai puternice dispozitive ale momentului

TSMC, liderul mondial al industriei de semiconductori, a publicat un videoclip rar care dezvăluie procesul de producție din interiorul uzinei „Fab 21” aflate lângă Phoenix, Arizona.

Filmarea, distribuită de companie și analizată de Tom’s Hardware, oferă o perspectivă asupra modului în care sute de echipamente ultramoderne lucrează în sincron pentru a fabrica cipuri destinate celor mai puternice dispozitive ale momentului — de la procesoare pentru inteligență artificială la telefoane premium.

Inima acestei fabrici o reprezintă sistemele de litografie cu lumină ultravioletă extremă (EUV) dezvoltate de producătorul olandez ASML — mașinării esențiale pentru realizarea celor mai fine și complexe circuite. Acestea sunt indispensabile pentru cipuri de ultimă generație, precum Nvidia Blackwell B300, folosite în aplicații de AI și centre de date de mare putere.

Videoclipul TSMC surprinde și interiorul așa-numitelor clean rooms — spații ultrasterile unde fiecare particulă de praf poate compromite un proces de fabricație. Lumina galbenă folosită în aceste zone are rolul de a proteja materialele fotosensibile utilizate la imprimarea circuitelor, o măsură vitală pentru păstrarea integrității fiecărui cip produs.

I like how $TSM posted a video about its new Arizona Fab, where they explain how chips are made using EUV equipment from $ASML, and they even include small clips provided by $ASML. "to be able to do this is incredibly difficult. We are using extreme ultraviolet technologies… pic.twitter.com/0iUqR13Z8J — Bourbon Capital (@BourbonCap) September 7, 2025

Gigantul taiwanez afirmă că pregătește deja următoarea etapă de modernizare a facilităților sale din SUA, cu scopul de a face tranziția rapid către tehnologii și mai performante, pe fondul cererii tot mai mari de semiconductori pentru AI. Planurile includ și extinderea complexului din Arizona prin achiziția unui teren adiacent, ceea ce ar transforma fabrica într-un adevărat „Gigafab” — un ansamblu industrial capabil să proceseze peste 100.000 de plăci de siliciu lunar.

Această investiție ar consolida rolul Arizonei ca hub strategic pentru producția de cipuri de ultimă generație, vitale pentru smartphone-uri, aplicații AI și sisteme de calcul de înaltă performanță.

În luna martie, TSMC a confirmat că va investi suplimentar 100 de miliarde de dolari în Statele Unite, pentru construcția a cinci noi fabrici. Anunțul a fost făcut la Casa Albă, după o întrevedere între directorul executiv C.C. Wei și președintele Donald Trump.

Compania taiwaneză, care și-a început expansiunea în SUA în 2020, odată cu decizia de a construi fabrica din Arizona — vizitată ulterior de Joe Biden în 2022 — nu proiectează cipurile proprii, ci produce pentru clienți precum Apple, Nvidia, AMD sau Qualcomm.

Succesul TSMC a atras însă și critici politice: Donald Trump a acuzat în repetate rânduri că externalizarea producției către Taiwan a dus la pierderea locurilor de muncă americane, deși parteneriatul cu gigantul asiatic este considerat esențial pentru lanțul global de aprovizionare cu semiconductori.