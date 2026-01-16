dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
8 vizualizări
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Wikipedia marchează împlinirea a 25 de ani de existență cu noi acorduri comerciale cu giganți tech și startup-uri AI

Redacția TechRider
16 ianuarie 2026
Logo-ul Wikipedia
Sursa foto: IB Photography / Alamy / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Wikipedia a marcat împlinirea a 25 de ani de existenţă prin anunţarea unor noi acorduri comerciale cu mai multe companii din industria tehnologică, tranzacţii evaluate la câteva milioane de dolari, potrivit agenţiei DPA, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Deşi platforma rămâne gratuită pentru publicul larg, Fundaţia Wikimedia a dezvoltat în ultimii ani serviciul plătit Wikimedia Enterprise, prin care oferă acces structurat la infrastructura tehnică şi la conţinuturile sale, într-un format adaptat companiilor care au nevoie de volume mari de date şi de livrare rapidă.

În ultimele 12 luni, pe lista clienţilor Wikimedia Enterprise au intrat nume precum Ecosia, Microsoft, Mistral AI, Perplexity, Pleias şi ProRata, alăturându-se unor parteneri mai vechi, printre care Amazon, Google şi Meta. Reprezentanţii fundaţiei susţin că acest tip de acces este conceput special pentru nevoile comerciale şi tehnologice ale acestor companii şi contribuie, în acelaşi timp, la finanţarea operaţiunilor non-profit ale Wikimedia.

Absenţa notabilă de pe listă este OpenAI, dezvoltatorul ChatGPT, deşi compania a utilizat pe scară largă conţinuturile disponibile gratuit pe Wikipedia pentru antrenarea modelelor sale lingvistice. Diferenţa de statut subliniază tensiunile tot mai vizibile dintre modelul deschis al enciclopediei online şi interesele comerciale ale industriei de inteligenţă artificială, într-un context în care accesul structurat la date de calitate devine o resursă strategică.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...