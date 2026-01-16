Wikipedia marchează împlinirea a 25 de ani de existență cu noi acorduri comerciale cu giganți tech și startup-uri AI

Wikipedia a marcat împlinirea a 25 de ani de existenţă prin anunţarea unor noi acorduri comerciale cu mai multe companii din industria tehnologică, tranzacţii evaluate la câteva milioane de dolari, potrivit agenţiei DPA, citată de Agerpres.

Deşi platforma rămâne gratuită pentru publicul larg, Fundaţia Wikimedia a dezvoltat în ultimii ani serviciul plătit Wikimedia Enterprise, prin care oferă acces structurat la infrastructura tehnică şi la conţinuturile sale, într-un format adaptat companiilor care au nevoie de volume mari de date şi de livrare rapidă.

În ultimele 12 luni, pe lista clienţilor Wikimedia Enterprise au intrat nume precum Ecosia, Microsoft, Mistral AI, Perplexity, Pleias şi ProRata, alăturându-se unor parteneri mai vechi, printre care Amazon, Google şi Meta. Reprezentanţii fundaţiei susţin că acest tip de acces este conceput special pentru nevoile comerciale şi tehnologice ale acestor companii şi contribuie, în acelaşi timp, la finanţarea operaţiunilor non-profit ale Wikimedia.

Absenţa notabilă de pe listă este OpenAI, dezvoltatorul ChatGPT, deşi compania a utilizat pe scară largă conţinuturile disponibile gratuit pe Wikipedia pentru antrenarea modelelor sale lingvistice. Diferenţa de statut subliniază tensiunile tot mai vizibile dintre modelul deschis al enciclopediei online şi interesele comerciale ale industriei de inteligenţă artificială, într-un context în care accesul structurat la date de calitate devine o resursă strategică.