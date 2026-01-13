Administraţia Bazinală de Apă Mureş anunță că aplicaţia de monitorizare a situaţiilor hidrologice şi coordonarea intervenţiilor a fost securizată după atacul cibernetic din 2025

Aplicaţia de dispecerat pentru monitorizarea situaţiilor hidrologice şi coordonarea intervenţiilor a fost relocată într-un mediu informatic securizat, în urma atacului cibernetic din luna decembrie 2025, a anunţat Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Mureş, relatează Agerpres.

„Situaţia actuală la nivelul ABA Mureş: Monitorizarea resurselor de apă, exploatarea şi supravegherea lucrărilor hidrotehnice, precum şi activităţile de prognoză şi apărare împotriva inundaţiilor se desfăşoară în parametri normali. Aplicaţia de dispecerat, esenţială pentru monitorizarea situaţiilor hidrologice şi coordonarea intervenţiilor, a fost relocată într-un mediu informatic securizat şi este utilizată fără sincope operaţionale. Accesul la aplicaţiile interne economice şi operaţionale este reluat etapizat, conform procedurilor stabilite de autorităţile competente în domeniul securităţii cibernetice. Reamintim că instituţia noastră a fost vizată de un atac cibernetic care a afectat o parte dintre sistemele informatice. Pe durata acestui incident, comunicarea prin telefon şi fax nu a fost afectată, iar activităţile esenţiale ale ABA Mureş au continuat fără întreruperi”, a precizat ABA Mureş, într-un comunicat de presă.

De asemenea, în contextul atacului cibernetic din data de 20 decembrie 2024, care a afectat temporar canalele de comunicare, ABA Mureş a comunicat o serie de adrese de e-mail care sunt active şi pot fi utilizate în siguranţă pentru corespondenţa oficială, transmiterea informărilor operative şi a sesizărilor.

La sediul ABA Mureş vor putea fi utilizate adresa registratura@dam.rowater.ro , pentru corespondenţă oficială, şi dispecer@dam.rowater.ro , pentru comunicări operative.

Pentru structurile Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) din teritoriu, ABA Mureş a pus la dispoziţie adrese de e-mail pentru SGA Mureş (secretariat.sgams@dam.rowater.ro), SGA Alba (dispecer.sgaab@dam.rowater.ro), SGA Hunedoara (dispecer.sgahd@dam.rowater.ro) şi SGA Arad (dispecer.sgaar@dam.rowater.ro).