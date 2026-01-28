dark
Alertă de securitate pentru utilizatorii Gmail: Datele a peste 48 de milioane de conturi au fost expuse public

Redacția TechRider
28 ianuarie 2026
Sursa foto: Thomas Trutschel / AFP / Profimedia
Serviciul de e-mail Gmail, folosit zilnic de milioane de oameni din întreaga lume, a intrat recent în atenția experților în securitate cibernetică după ce datele a peste 48 de milioane de conturi au fost expuse public.

Gmail, platforma preferată de utilizatorii care folosesc Google ca motor de căutare, are mai mult de 2,5 miliarde de utilizatori, ceea ce îl transformă într-o țintă atractivă pentru infractorii cibernetici, notează Forbes.

Baza de date scursă conține peste 149 de milioane de nume de utilizator și parole unice, cu un volum total de aproximativ 96 GB de informații neprelucrate. În cazul Gmail, datele expuse fac parte dintr-o colecție de informații furate prin malware („infostealer”), colectate de pe dispozitive personale și adăugate de-a lungul timpului.

Experții avertizează că astfel de scurgeri nu sunt neapărat atacuri noi, ci mai degrabă o acumulare de date compromise de-a lungul timpului, care sunt publicate sau vândute online. Atacatorii cibernetici urmăresc în special platformele cu un număr mare de utilizatori și posibilități financiare semnificative, iar Gmail intră exact în această categorie.

Pași recomandati pentru protecția contului Gmail:

  1. Schimbarea imediată a parolei de acces.
  2. Activarea autentificării în doi pași (2FA), utilizând Google Authenticator sau Passkeys.
  3. Verificarea și închiderea sesiunilor active: accesați setările de securitate Google, verificați lista „Dispozitivele dvs.” și deconectați-vă de pe orice dispozitiv necunoscut sau neutilizat.
  4. Utilizarea instrumentului Google Security Checkup: accesați myaccount.google.com/security-checkup. Dacă parola dvs. a fost detectată într-o bază de date publică, Google o va marca cu roșu.

Această situație subliniază importanța monitorizării constante a securității conturilor online și a utilizării măsurilor suplimentare de protecție, în special pentru serviciile cu număr mare de utilizatori și expunere globală, precum Gmail.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

